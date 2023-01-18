Bugün emekli olursam kaç lira alırım diyenler güzel haber geldi! SGK o sayfayı erişime açtı... EYT’liler için SGK aylık hesaplama tablosu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi: Mart Ayında İlk Maaşlarını Alacak Binlerce Vatandaş
SGK EMEKLİLİK MAAŞINIZI HESAPLAYIN: 'EMEKLİ OLURSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM' EKRANI HİZMETTE!
Türkiye'de çalışan vatandaşlar için büyük bir haber olarak karşımıza çıkan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Mart ayında ilk maaşlarını almaya hazırlanan on binlerce EYT'li vatandaş için müjde niteliğinde. EYT düzenlemesi, çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilikte yaşa takılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Yasalaşması için top artık TBMM'de ve yapılan açıklamalara göre EYT'li vatandaşlar ilk maaşlarını Mart ayında alabilecek. Bu süreçte binlerce vatandaş EYT düzenlemesiyle ilgili bilgi ve ayrıntıları beklerken bir yandan da "Bugün emekli olursam acaba ne kadar maaş alırım" sorusuna yanıt arıyor. SGK, 2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından, 4A aylık hesaplama ekranı hizmete açtı. Vatandaşlar bu ekrandan, "Hemen emekli olursam kaç lira maaş alırım" sorusunun yanıtını öğrenebiliyor. Emekli maaşı hesaplamasında, resmi çalışma günü, yapılan prim ödemeleri gibi birçok kritere göre rakamlar değişebiliyor. SGK, resmi internet sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesin olmamakla birlikte emekli olduğunuzda alacağınız muhtemel maaşı belirtiyor. Vatandaşlar, 4A emekli maaşı hesaplama ekranına uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girerek, sayfada istenen bilgileri girip "Sorgula" butonuna basarak emeklilik hesaplaması yapabiliyor. EYT düzenlemesi ile birlikte, çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilikte yaşa takılmasını önlemeyi amaçlayan bu düzenleme, vatandaşlar için büyük bir müjde olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, EYT düzenlemesi ile birlikte çalışma hayatına devam etme seçeneği sunulmaktadır. Bu sayede vatandaşlar emekli olmadan önce kendilerine uygun bir işte çalışmaya devam edebilirler. Aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar için maaşların yükseltilmesi de sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte vatandaşlar emeklilikte daha rahat bir hayat sürdürebilirler.
Son olarak, EYT düzenlemesi ile birlikte çalışma hayatına devam eden vatandaşların sosyal güvenlik primleri de düzenlenmiştir. Bu sayede vatandaşlar sosyal güvenlik sisteminde daha uzun bir süre yer alabilecekler ve daha uzun bir süre emekli olmalarına rağmen maaşlarını alabileceklerdir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, Türkiye'de çalışan vatandaşlar için büyük bir müjde olarak karşımıza çıkmaktadır. Mart ayında ilk maaşlarını almaya hazırlanan on binlerce EYT'li vatandaş, SGK'nın aylık hesaplama ekranından kaç lira maaş alabileceklerini öğrenebilecekler. Bu düzenleme ile birlikte vatandaşlar emeklilikte daha rahat bir hayat sürdürebilirler ve çalışma hayatına devam etme seçeneği sunulmuştur. Ayrıca, sosyal güvenlik primleri de düzenlenmiştir, bu sayede vatandaşlar sosyal güvenlik sisteminde daha uzun bir süre yer alabilecekler ve daha uzun bir süre emekli olmalarına rağmen maaşlarını alabileceklerdir. EYT düzenlemesi ile birlikte emeklilikte yaşa takılması önlenmiş ve vatandaşların emeklilik hayatlarını kolaylaştırılmıştır.