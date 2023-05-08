Bugün evine metro ile gidecek olanlar dikkat! Duyuru yapıldı: 18.00-20.00 saatlerine dikkat!







EK SEFERLER YAPILACAK











İstanbul'da bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle ulaşım düzenlemeleri yapılacak. Metro kullanacak vatandaşları ilgilendiren duyuruda, 18.00-20.00 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler düzenleneceği belirtildi. Bu seferlerin 7,5 dakika aralıklarla yapılacağı açıklandı.İstanbul'da futbol severlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Başakşehir karşılaşması için metro seferleri ile ilgili açıklama yapıldı. Maç günü olan 8 Mayıs Pazartesi günü, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda saat 18.00-20.00 arasında seferlerde ek düzenlemeler yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler de yapılacak. Bu seferler 7,5 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.Maç sonrasında ise, taraftar yoğunluğunun bitmesine kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacak. Bu düzenleme ile maç öncesinde ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Futbolseverlerin maç keyfini sorunsuzca yaşayabilmesi için gerekli tedbirler alınarak, seferlerde ek düzenlemeler yapıldı.