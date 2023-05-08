GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 15:41

Bugün evine metro ile gidecek olanlar dikkat! Duyuru yapıldı: 18.00-20.00 saatlerine dikkat!

Bugün Metro kullanacak vatandaşlar için önemli bir bilgilendirme yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, 18.00-20.00 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek seferler düzenlenecek. İşte haberin ayrıntıları...

GÜNDEM
08 Mayıs 2023 - 15:41
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Bugün evine metro ile gidecek olanlar dikkat! Duyuru yapıldı: 18.00-20.00 saatlerine dikkat!


İstanbul'da bugün oynanacak Galatasaray-Başakşehir futbol karşılaşması nedeniyle ulaşım düzenlemeleri yapılacak. Metro kullanacak vatandaşları ilgilendiren duyuruda, 18.00-20.00 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler düzenleneceği belirtildi. Bu seferlerin 7,5 dakika aralıklarla yapılacağı açıklandı. 

EK SEFERLER YAPILACAK

METRO

İstanbul'da futbol severlerin heyecanla beklediği Galatasaray-Başakşehir karşılaşması için metro seferleri ile ilgili açıklama yapıldı. Maç günü olan 8 Mayıs Pazartesi günü, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda saat 18.00-20.00 arasında seferlerde ek düzenlemeler yapılacak. Yapılan açıklamaya göre, Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak, Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler de yapılacak. Bu seferler 7,5 dakika aralıklarla gerçekleştirilecek.



Maç sonrasında ise, taraftar yoğunluğunun bitmesine kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacak.

Bu düzenleme ile maç öncesinde ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Futbolseverlerin maç keyfini sorunsuzca yaşayabilmesi için gerekli tedbirler alınarak, seferlerde ek düzenlemeler yapıldı.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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