Dizi
12 Kasım 2022 - 17:20

Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı'ndan 3 hafta ara! İşte bunun nedeni çok şaşırttı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, en çok izlenen diziler arasında olurken diziden bomba gibi bir açıklama geldi. Gönül dağı 3 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı duyurulurken izleyici nedenini araştırmaya başladı. Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden 3 hafta yok? İşte detaylar...

Dizi
12 Kasım 2022 - 17:20
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Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı'ndan 3 hafta ara! İşte bunun nedeni çok şaşırttı
Seyircileri üzecek haver Gönül Dağı'ndan geldi. Her hafta Cumartesi günleri TRT1 ekranlarında yer alan dizi reyting rekorları kırarken beklenmedik bir açıklama geldi. TRT1 ekranlarında 3 hafta yer almayacağı açıklanan Gönül Dağı'nın neden olayacağı ise merak konusu oldu. Gelen b ilgiler doğrultusunda bu neden izleyiciyi fazlasıyla üzdü. İşte, Gönül Dağı'nın 3 hafta olmama nedeni haberimizde

3 HAFTA BOYUNCA YOK

Gönül Dağı dizisi 3 hafta boyunca ekranlardan uzak kalacak. TRT1 ekranlarının her sene ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçları bu sene de TRT1 ekranların izleyiciler buluşacaktır. Katar'da gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası maçları 3 hafta boyunca ekranlarda olurken Gönül Dağı dizisine de bu süreçte ara verildi.

GÖNÜL DAĞI HANGİ TARİHLERDE YOK?

3 hafta boyunca devam edecek olan Dünya Kupası maçları nedeniyle Gönül Dağı dizisi ise 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında ekranlara ara vereceği belirtildi. Konu hakkında yaşanabilecek her gelişme ise izleyiciler ile paylaşılacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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