Seyircileri üzecek haver Gönül Dağı'ndan geldi. Her hafta Cumartesi günleri TRT1 ekranlarında yer alan dizi reyting rekorları kırarken beklenmedik bir açıklama geldi. TRT1 ekranlarında 3 hafta yer almayacağı açıklanan Gönül Dağı'nın neden olayacağı ise merak konusu oldu. Gelen b ilgiler doğrultusunda bu neden izleyiciyi fazlasıyla üzdü. İşte, Gönül Dağı'nın 3 hafta olmama nedeni haberimizde
Dizi
12 Kasım 2022 - 17:20
Bugün Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı'ndan 3 hafta ara! İşte bunun nedeni çok şaşırttı
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, en çok izlenen diziler arasında olurken diziden bomba gibi bir açıklama geldi. Gönül dağı 3 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı duyurulurken izleyici nedenini araştırmaya başladı. Gönül Dağı bu akşam var mı? Gönül Dağı neden 3 hafta yok? İşte detaylar...
Dizi
12 Kasım 2022 - 17:20
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