GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 08:45

Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul başta olmak suretiyle Marmara ve kıyı bölgelerde soğuk hava etkili olurken, hafta sonu için güzel haber geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Eylül hava durumu raporu...

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 08:45
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Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül hava durumu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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