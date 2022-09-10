Bugün hava nasıl olacak? 10 Eylül hava durumu













Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın, genellikle kuzeybatı ve batılı, zamanla Marmara ve Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette esmesi bekleniyor.