Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 33
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 32
Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36