GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 08:41

Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu

Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminlerine göre, pazartesi gününe kadar hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNDEM
16 Eylül 2022 - 08:41
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Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu


 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31
 İzmir: Az bulutlu ve açık 33
 Adana: Az bulutlu ve açık 34
 Antalya: Az bulutlu ve açık 30
 Samsun: Az bulutlu ve açık 32
 Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
 Erzurum: Az bulutlu ve açık 26
 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36


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