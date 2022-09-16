Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül hava durumu













Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Az bulutlu ve açık 33Parçalı ve az bulutlu 31Az bulutlu ve açık 33Az bulutlu ve açık 34Az bulutlu ve açık 30Az bulutlu ve açık 32Az bulutlu ve açık 29Az bulutlu ve açık 26Az bulutlu ve açık 36