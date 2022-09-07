GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 08:31

Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Yurdun kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 6 derece altında seyrediyor. Denizlerde rüzgar Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de bazı zamanlar fırtına seviyesine çıkacak şekilde kuvvetli ediyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 08:31
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Bugün hava nasıl olacak? 7 Eylül hava durumu


 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, arada sırada orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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