Bugün kimin maçı var? 17 Kasım 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı







17 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ







Heyecanların artarak devam ettiği futbol maçlarında Süper Lig ve Milli Takım maçlarının yanında dünya futbolu da yakından takip ediliyor. 2023 yılında Dünya Kupası maçların olup olmadığı ise internet üzerinden sıklıkla aratılıyor. 17 Kasım 2022 hangi maçlar var? İşte detaylar..12:00 Final Ampute Futbol Türkiye Kupası TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız13:00 Gana – İsviçre Hazırlık Maçı Bilyoner 16:40 Japonya – Kanada Hazırlık Maçı Bilyoner 19:00 Ürdün – İspanya Hazırlık Maçı Yayın Yok 20:00 Malta – Yunanistan Hazırlık Maçı Yayın Yok 21:45 Portekiz – Nijerya Hazırlık Maçı S Sport Plus 22:45 İrlanda – Norveç Hazırlık Maçı Yayın Yok 23:30 Penafiel – Moreirense Portekiz Lig Kupası Bilyoner