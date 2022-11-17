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17 Kasım 2022 - 10:59

Bugün kimin maçı var? 17 Kasım 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı

Futbol severlerin yakından takip ettiği mücadeleler üzerine çeşitli liglerde maçlar tüm heyecanıyla devam ederken 17 Kasım 2022 hangi kanalda hangi maçlar var sorusuna yanıt aranmaktadır. 17 Kasım 2022 hangi maçlar var? Maç ve kanal bilgileri haberimizde yer almaktadır

SPOR
17 Kasım 2022 - 10:59
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Bugün kimin maçı var? 17 Kasım 2022 Perşembe hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı


Heyecanların artarak devam ettiği futbol maçlarında Süper Lig ve Milli Takım maçlarının yanında dünya futbolu da yakından takip ediliyor. 2023 yılında Dünya Kupası maçların olup olmadığı ise internet üzerinden sıklıkla aratılıyor. 17 Kasım 2022 hangi maçlar var? İşte detaylar..

17 KASIM 2022 MAÇ TAKVİMİ 

12:00 Final Ampute Futbol Türkiye Kupası TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız



13:00 Gana – İsviçre Hazırlık Maçı Bilyoner

16:40 Japonya – Kanada Hazırlık Maçı Bilyoner

19:00 Ürdün – İspanya Hazırlık Maçı Yayın Yok

20:00 Malta – Yunanistan Hazırlık Maçı Yayın Yok 21:45 Portekiz – Nijerya Hazırlık Maçı S Sport Plus 22:45 İrlanda – Norveç Hazırlık Maçı Yayın Yok

23:30 Penafiel – Moreirense Portekiz Lig Kupası Bilyoner

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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