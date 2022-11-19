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19 Kasım 2022 - 00:06

Bugün kimin maçı var? 19 Kasım 2022 Cumartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı

Futbol severler internet üzerinden maç takvimlerini merakla araştırıyor. Peki 19 Kasım günü hangi maçlar var? Tüm detaylar haberimizde.

SPOR
19 Kasım 2022 - 00:06
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Bugün kimin maçı var? 19 Kasım 2022 Cumartesi hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? Günün TV maç programı


İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de maç takvimleri ile ilgili. Peki 19 Kasım günü hangi maçlar hangi kanalda olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

19 KASIM MAÇ TAKVİMİ

19 Kasım Maç Takvimi

-13.00 Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşması FB TV'de yayınlanacak.



-13.30 Manisa- Erzurumspor karşılaşması TRT Spor ve Bein Sport 2 kanalında yayınlanacak.

-13.30 Keçiörengücü- Denizlispor karşılaşması TRT Avaz ve Bein Sports Max 1 kanallarında yayınlanacak

-14.00 Çatalcaspor- Eskişehirspor karşılaşması Fuchs Sports Youtube kanalında yayınlanacak

-14.00 Ağrı 1970- Karşıyaka karşılaşması bir kanalda yayınlanmıyor

-14.00 Elazığspor- 1922 Konyaspor karşılaşması bir kanalda yayınlanmıyor

-14.00 Fatsa Belediyesi- Akhisarspor karşılaşması bir kanalda yayınlanmıyor

-14.0 Leixoes- Oliveirense karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-14.00 Siirt- Efeler 09 Spor Fuchs Sports Youtube kanalında yayınlanıyor

-14.00 52 Orduspor- Karaköprü Belediye Fuchs Sports Youtube kanalında yayınlanıyor

-14.00 Sapanca Gençlikspor- Muşspor Fuchs Sports Youtube kanalında yayınlanıyor

-14.00 Alanya Kestel- Kahramanmaraş Fuchs Sports Youtube kanalında yayınlanıyor

-18.00 Kongsvinger- Sandefjord Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-18.15 Ponferradina- Real Oviedo karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-18.30 Nacional- Portimonense karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-18.30 Den Bosch- VVV Venio karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-19.00 Adanaspor- Altınordu karşılaşması TRT Spor ve Bein Sports 2 üzerinden yayınlanıyor

-20.00 Türkiye- Çekya karşılaşması TRT Spor üzerinden yayınlanıyor

-20.30 Sporting Gijon- Leganes karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-20.30 Tenerife- Huesca karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-20.45 Heracles- Oss karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-21.00 Tondela- Estoril karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-22.00 Maastricht- Almere karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-23.00 Real Zaragoza- Malaga karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-23.00 NAC Breda- Zwolle karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor

-23.30 Vilafranquense- Guimaraes karşılaşması Bilyoner üzerinden yayınlanıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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