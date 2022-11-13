Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı

Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster?, Tozlukaya dizileri bulunurken gün içerisinde saat kaçta hangi kanalda hangi yapımlar var araştırması başladı. 13 Kasım 2022 Pazar akşamı TRT1, Kanal D, FOX TV, Star TV, Show TV, TV8 kanal yayın akışı haberimizde yer almaktadır
13 KASIM 2022 YAYIN AKIŞI
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Kalk Gidelim 08:45 Yürek Çıkmazı 11:50 Enine Boyuna 13:00 Kayıp Teknenin İzinde 14:55 Gönül Dağı 18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bugün 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Kızılcık Şerbeti 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güzel Günler / Yeni Dizi 23:15 Güzel Günler
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet 11:30 Dizi TV 12:15 Yalnız Kurt 15:30 Kardeşlerim 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi 13:00 Darmaduman 16:00 Yasak Elma 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana haber
Hafta Sonu 20:00 Tozluyaka 23:15 Darmaduman
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 09:20 Set Ekstra 09:45 Magazin D Pazar 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Camdaki Kız 16:15 O Kız 18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:30 Toprak İle Fidan 09:00 Playmobil Filmi 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:00 Gecenin Ucunda 16:00 Yalı Çapkını 18:15 Star Haber 19:00 Toprak ile Fidan 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Gecenin Ucunda
TV 8 YAYIN AKIŞI
08:30 Türkiye'nin Doktorları 10:00 Tuzak 13:30 Pişir de Görelim 14:15 Pişir de Görelim 16:30 Tuzak 20:00 Masterchef Türkiye