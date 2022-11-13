MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:57

Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı

Haftanın son gününü ekran karşısında geçirmek isteyenler bugün ekranlarda hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. 13 Kasım 2022 Show TV, TRT1, Fox, ATV, Star, TV8 ve Kanal D'nin yayın akışı haberimizde

MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı


Pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasında Teşkilat, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster?, Tozlukaya dizileri bulunurken gün içerisinde saat kaçta hangi kanalda hangi yapımlar var araştırması başladı. 13 Kasım 2022 Pazar akşamı TRT1, Kanal D, FOX TV, Star TV, Show TV, TV8 kanal yayın akışı haberimizde yer almaktadır

13 KASIM 2022 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı



05:10 Kalk Gidelim

08:45 Yürek Çıkmazı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kayıp Teknenin İzinde

14:55 Gönül Dağı

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bugün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler / Yeni Dizi

23:15 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Yalnız Kurt

15:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

13 Kasım fox tv yayın akışı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Darmaduman

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:15 Darmaduman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Toprak İle Fidan

09:00 Playmobil Filmi

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Gecenin Ucunda

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Gecenin Ucunda

TV 8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00 Tuzak

13:30 Pişir de Görelim

14:15 Pişir de Görelim

16:30 Tuzak

20:00 Masterchef Türkiye

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı
Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak
Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak
Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!
Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Son Haberler
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi,...
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi,...
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi,...
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacak
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin...
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun...
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve...
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir...
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında?...
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle!...
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak...
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle