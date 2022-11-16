Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program var? 16 Kasım TV yayın akışı

Gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler ısrarlar yayın akışını takip etmektedir. Hangi kanalda hangi yapımın olduğu ise merak konusu oldu. Birbirinden iddialı yapımlar bugün kanallarında yerini alırken izleyiciler tarafından ise araştırılıyor. 16 Kasım TV yayın akışı ve detaylar...
SHOW TV 16 KASIM YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:25 Show Ana Haber 20:00 Hayat Bugün 00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 03:00 Güzel Günler
ATV 16 KASIM YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 00:20 Yalnız Kurt 03:50 Mutfak Bahane 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 16 KASIM YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hicran 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 O Kız 00:15 Üç Kız Kardeş 02:45 Gelinim Mutfakta 05:00 Yabancı Damat
FOX TV 16 KASIM YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:00 ekonomi
Arası 10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:30 En Hamarat Benim 16:30 Yasak Elma 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Bir Peri Masalı 01:45 Yasak Elma 04:00 Her Yerde Sen 06:00 Şevkat Yerimdar
STAR TV 16 KASIM YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün 09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi 10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 18:15 Star Ana Haber 19:00 Toprak İle Fidan 20:00 Yerli Dizi Tekrar 00:30 Yerli Dizi Tekrar 02:30 Toprak İle Fidan 03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 05:30 Güzel Köylü
TV8 16 KASIM YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem 07:15 8’de Sağlık 08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 10:30 Doya Doya Moda 12:45 Canım Annem 14:00 Yazgı 15:00 Kadere Karşı 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Tuzak 00:15 Tuzak 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 04:30 Doya Doya Moda
TRT 1 16 KASIM YAYIN AKIŞI
05:05 İstiklal Marşı ve Günün Programı 05:10 Benim Adım Melek 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Yeşil Deniz 15:30 Yürek Çıkmazı 18:55 İddiaların Aksine 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Milli Takım Hazırlık Maçı “Türkiye-İskoçya” 22:40 3’Te 3 00:00 Yürek Çıkmazı 02:40 Yeşil Deniz