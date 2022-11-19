Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var, günün dizileri neler? 19 Kasım 2022 TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü hangi yapımların olduğunu internet üzerinden araştırmaktadır. Akşam kuşağında ki reyting rekorları kıran yapımlar yer alırken ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 19 Kasım 2022 TV yayın akışı haberimizde
SHOW TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Bir Şansım Olsa 14:30 Güzel Günler 18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:30 Güzel Günler 02:30 Baba
ATV 19 KASIM YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu 10:00 Bir Küçük Gğn Işığı 13:00 Yalnız Kurt 16:00 Kuruluş Osman 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kardeşlerim 00:20 Yalnız Kurt 03:20 Kuruluş Osman 05:50 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 19 KASIM YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Mutfağı 14:00 Camdaki Kız 16:15 O Kız 18:45 Kanal D haber
Hafta Sonu 20:00 Şarkılar Bizi Söyler 00:30 Üç Kız Kardeş 03:00 Ölümcül Hata (Yabancı Sinema) 04:30 Müzik Arası 05:30 Yabancı Damat
FOX TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI
06:15 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 ekonomi
Arası 11:20 Kamera Arkası 12:00 Darmaduman 14:30 İyilik 16:30 Bir Peri Masalı 19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Darmaduman 01:00 Yasak Elma 03:45 Her Yerde Sen 06:15 Şevkat Yerimdar
STAR TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Köylü 06:45 Güzel Köylü 08:30 Toprak İle Fidan 10:00 Burcu İle Hafta Sonu 15:00 En Güzel Bölüm 15:15 Gecenin Ucunda 18:15 Star Haber 19:00 Toprak İle Fidan 20:00 Prometheus (Yabancı Sinema) 22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show 01:00 Prometheus (Yabancı Sinema) 03:30 Duy Beni
TV8 19 KASIM YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak 06:30 Canım Annem 07:15 Süper Bir Takım 07:30 Türkiye’nin Doktorları 09:00 Bir Yemek Olsan 10:00 Tuzak 13:15 Pişir de Görelim 16:15 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema) 20:00 MasterChef Türkiye 00:15 Tuzak 03:30 Kadere Karşı 04:45 Bilginiz Olsun 05:30 Tuzak
TRT1 19 KASIM YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 05:55 Kalk Gidelim 09:50 Hayallerin Peşinde 10:50 Yürek Çıkmazı 13:40 İnatçı (Yerli Sinema) 15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 02:00 Yürek Çıkmazı 04:10 Turgay Başyayla
İle Lezzetli Tarifler 05:00 Kapanış