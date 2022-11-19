MEDYA
19 Kasım 2022 - 13:17

Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var, günün dizileri neler? 19 Kasım 2022 TV yayın akışı

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler bugün televizyon hangi dizi, film, program ve yarışma olduğunu araştırıyor. Cumartesi akşamları Kardeşlerim, Darmaduman, Gönül Dağı, Masterchef yapımları genellikle kanallarda yer alırken 19 Kasım Cumartesi yayın akışı merak konusu oldu. Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı haberimizde yer almaktadır

MEDYA
19 Kasım 2022 - 13:17
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Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda ne var, günün dizileri neler? 19 Kasım 2022 TV yayın akışı


Televizyon izleyicileri 19 Kasım 2022 Cumartesi günü hangi yapımların olduğunu internet üzerinden araştırmaktadır. Akşam kuşağında ki reyting rekorları kıran yapımlar yer alırken ''Bugün TV'de neler var?'' sorusuna yanıt aranıyor. 19 Kasım 2022 TV yayın akışı haberimizde

SHOW TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler



10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Güzel Günler

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Güzel Günler

02:30 Baba

ATV 19 KASIM YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gğn Işığı

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Kuruluş Osman

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kuruluş Osman

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D 19 KASIM YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 O Kız

18:45 Kanal D haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Üç Kız Kardeş

03:00 Ölümcül Hata (Yabancı Sinema)

04:30 Müzik Arası

05:30 Yabancı Damat

19 kasım fox tv yayın akışı

FOX TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI

06:15 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 İyilik

16:30 Bir Peri Masalı

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Darmaduman

01:00 Yasak Elma

03:45 Her Yerde Sen

06:15 Şevkat Yerimdar

STAR TV 19 KASIM YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Köylü

06:45 Güzel Köylü

08:30 Toprak İle Fidan

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Prometheus (Yabancı Sinema)

22:30 Doğu Demirkol İle Alelade Show

01:00 Prometheus (Yabancı Sinema)

03:30 Duy Beni

TV8 19 KASIM YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

06:30 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Tuzak

13:15 Pişir de Görelim

16:15 Recep İvedik 6 (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 Kadere Karşı

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT1 19 kasım yayın akışı

TRT1 19 KASIM YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Kalk Gidelim

09:50 Hayallerin Peşinde

10:50 Yürek Çıkmazı

13:40 İnatçı (Yerli Sinema)

15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Yürek Çıkmazı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tarifler

05:00 Kapanış

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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