Bugüne kadar almayan yandı! Gram altında görülmemiş rekor geliyor: Tam 1.400 TL!







GRAM ALTIN TAVAN YAPACAK!







Vatandaşın merakla beklediği tahminler İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş altında rekor rakamı belirtti ve daha da üst seviyeye çıkacağı açıklamasını duyurdu. Gram altının tavan yapacağı yeni rakam korkuttu. Gram altında beklenen son fiyatlar nelerdir? İslam Memiş gram altın hakkında neler açıkladı? Merak edilen detaylar haberimizde.Halk altın piyasasında neler olacağını merakla takip emektedir. Ünlü para piyasaları ve altın piyasası uzmanı İslam Memiş'in vatandaş tarafından dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Gram altının çıkacağı yeni rakamlar hakkında da açıklamada bulundu.Ons altının 1830 dolar civarında yer aldığını belirtti. Altının son zamanlarda düşmesinin ardından kısa süre içerisinde tekrardan hızla yükselişe geçeceğini de ekledi.İslam Memiş açıklamasında şu sözlerle devam etti: "Altının gram fiyatı 1115 TL. Ancak serbest piyasalarda 1132 1137 lira aralığında bir gram altın var. Yine en son videolarımızda geçen hafta hatırlarsanız gram altın 1198 TL seviyesine kadar yükselince Şubat'ın 15'ine kadar 1140 lira seviyesine kadar bir gerilemeden bahsetmiştim. Bu daha aşağı çekildi. 1140 TL'nin altında gram altın TL fiyatı var. TL'de bekleyen, düşüşleri bekleyen, alım fırsatı kollayan yatırımcısının da bu düşüşlerin kalıcı olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bu düşüşler kalıcı olmaz. Gram altında. Ons bazında her ne kadar baskılama devam etse de hem onstan hem dolardan destek gören gram altın TL fiyatı yine orta ve uzun vade için alım fırsatları vermeye devam ediyor. Güçlü destek seviyesi. Eğer aşağı düşerse 1810 dolar seviyesi var. Ama şu an 1830 dolar üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Elinde dolar bulunanlar orta ve uzun vadede 2023 için 2350 dolar 2500 dolar öngörüm hala geçerli. Bu fiyatların düşük olduğunu düşünen birisiyim" Şu anda 1810 civarlarında olan ons altının 2300 dolara yükseleceğini söyledi. Doların aynı kalması durumunda ise çok uzun sürmeden gram altının 1400 TL ve üzerinde yer alacağı tahmininde bulundu.