MEDYA
09 Nisan 2023 - 14:52

Buket Aydın'ın kolundaki servet değerindeki saatin fiyatını duyan şaştı kaldı!

Son günlerde yaptığı açıklamalarla eleştirilen gazeteci Buket Aydın, bu sefer de saatiyle gündem oldu. Kolundaki fahiş fiyatlı bir saatle gündeme getirilen Aydın, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Eski AK Parti Milletvekili Feyzi İşbaşaran da konuya ilişkin sessiz kalmak istemedi.

MEDYA
09 Nisan 2023 - 14:52
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Buket Aydın'ın kolundaki servet değerindeki saatin fiyatını duyan şaştı kaldı!
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Uzun süredir Emir Sarıgül ile olan aşkıyla gündem yaratan gazeteci Buket Aydın, son günlerde yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla da gündeme getirildi.

Buket Aydın'ın kolundaki servet değerindeki saat



Son olarak, “Erdoğan'a karşı olduğunuz için gözleriniz kapalı. Erdoğan gitsin, istersen HDP gitsin, istersen özerklik ver, istersen FETÖcü gelsin.." şeklinde bazı yorumlar yaparak sosyal medya kullanıcılarından bazılarının tepkisini toplayan Buket Aydın, şimdi de konuyla ilgili çektiği videoda kolundaki saatle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Buket Aydın'ın kolundaki servet değerindeki saat

130 bin dolarlık markalı bir saat takan ve vergiler hariç saatin 2.5 milyon lira civarında olduğu öğrenilirken, bu kadar pahalı bir saat taktığı için tepkileri üzerine bir kez daha çeken Buket Aydın, eleştiri yağmuruna tutuldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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