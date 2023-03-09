YAŞAM
09 Mart 2023 - 23:00

Bulaşan yaka silkiyor! Resmen ömür törpüsüler! Bu 3 burç'a dikkat tek yanlışta burnunuzdan fitil fitil getirirler

Astroloji yakından takip edilmektedir. Burç yorumlarında bu burçların ömür törpüsü olduğu söylenmektedir. Ömür törpüsü olan burçlar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
09 Mart 2023 - 23:00
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Bulaşan yaka silkiyor! Resmen ömür törpüsüler! Bu 3 burç'a dikkat tek yanlışta burnunuzdan fitil fitil getirirler


Doğum tarihi ile belirlenen burçların kişilik analizinde bulunulduğu ve buna göre yorumlandığı bilinmektedir. Astroloji ile ilgili yorumları çoğu kişi yakından takip etmektedir. Bu 3 burcun oldukça zor karakterde olduğu yorumlandı. Bu 3 burç hangileridir? Merak edilen detaylar haberimizde.

ZORLAYAN O 3 BURÇ!

Doğum tarihlerine göre kişilik analizleri ve davranışlar yorumlanmaktadır. Yanlış kararla ile kendisi ve çevresine zararda bulunan burçlar da vardır. Sabırlı olduğu kadar sabırsız burçlarda belirtiliyor.Asteoloji



Sabırsız ola burçlar fikir üretmekte ustadırlar. Meraklı ve adapte olmakta oldukça başarılıdır. İş hayatlarında da başarı onları bırakmaz. Hareketli ve enerjik yaşam tercihleridir. Spor, dans etkinlikleri onlar için önemlidir. Fakat bunların yanında yine de stresli bir yapıya sahiptirler. Aşk hayatları tutkuludur. İlişkisinde açık söz ve cesur hareketlerde bulunur.

Ömür tüketen burçlar şunlardır:

-KOÇ

Sabırsız burçlarda en başta sırayı oluşturur. İstediklerini hemen elde etme isteği vardır. Sabırlı davranmakta ise zorlanmaktadır.

-YAY

Maceracı, enerjik ve hareketli yaşam tarzları ile bilinir. Yeni şeyler denemek ister ve bu konuda oldukça sabırsızdır.

-İKİZLER

Hızlı düşünerek heyecan yaratan bir burç oldukça sabırsızdır. Bu sabırsızlığı bir çok şeyi aynı anda yapmasına sebebiyet verebilir.

-TERAZİ

İnsanlarla zaman geçirmeyi ve sosyalleşmeyi tercih etmektedir. Karar vermede zorlanırken seçimlerini oldukça çabucak vermektedir. Sabırsız yönleri bu seçimlerde devreye girer.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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