Bulaşık makinesinden bulaşıklarınız kirli mi çıkıyor? Çözümü çok basit: Sadece bir yemek kaşığı dökmek pırıl pırıl yapıyor!







BULAŞIK MAKİNESİNİN DAHA İYİ YIKAMASI İÇİN NE YAPILABİLİR







Bulaşık makinelerinin zaman zaman kötü yıkamaya başlıyor. Peki bulaşık makinelerinin daha iyi yıkaması için bir yöntem var mıdır? Bulaşık makinelerinin daha iyi yıkaması için ne yapmak gerekir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bulaşık makinenizde teknik bir arıza olmadığı müddetçe ilk etapta gider borusuna bakılması gerekmektedir. Aynı zamanda bilinen bir gerçek ki bulaşık makinesi çok fazla doldurulursa da bulaşıklarınız iyi yıkanmaz. Yapılması gereken ilk şey bulaşık makinenizin makine tuzu ve parlatıcısının düzenli olarak doldurulmasıdır. Bulunduğunuz evin suları kireçliyse de bulaşıklarınızda lekeler kalabilir.Eğer parlatıcı gözüne bir miktar sirke koyarsanız bu kireç sorununuzu çözecektir. Aynı zamanda önemli olan bir diğer husus bulaşık makinenizin yıkama işlemi bittikten yarım saat sonra kapağının açılmasıdır. Eğer kapağını hemen açarsanız su buharı temiz bulaşıklara damlar ve lekelenmeler olur. Makinenize bulaşıkları doğru yerleştirmeniz de bulaşıklarınızın daha iyi yıkanmasını sağlar. Tahta kaşık, eleminyum kap ve küllüklerin makineye koyulmaması gerekir. Bulaşık makinenizde kullandığınız deterjan temiz yıkama için oldukça önemlidir. Eğer kimyasal ürün tercih etmiyorsanız sirke, karbonat ve arap sabununu tercih edebilirsiniz. Bulaşık makinenizin ayarı da epey önemlidir. Temizlik malzeme marka ve modelinizi titizlikle seçmek temizlik açısından önemlidir.