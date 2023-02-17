Bülent Arınç, seçim ertelensin talebine karşı çıkan muhalefetten ayet istedi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Danışma Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Maraş merkezde meydana gelen depremin ardından seçimlerin ertelenmesi talebine tepki gösterdi. AKP'nin "özgül ağırlığı" Bülent Arınç 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yerel seçimler ile birleştirilerek yapılması gerektiğini söyledi. Arınç'ın bu açıklamalarının ardından protestolar yağdı.
İlk tepkiyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
dile getirdi ve dedikoduların ardından Arınç'a, “Bir kere derken neyi kastediyorsunuz? Bu ifade, "Her seferinde bir kişi için belirli bir yasal standart oluşturalım" anlamına gelir. Böyle bir anlayış demokrasilerde yoktur. Ayrıca Anayasa'da hiçbir kişiye, sınıfa veya gruba ayrıcalık tanınamayacağına dair bir hüküm vardır." ifadeleriyle yüklenmişti.
SEÇİM ERTELEME TEK SEFERLİK OLMALI
Seçim ertelenmeli mi yoksa ertelenmemeli mi tartışmalarını başlatan Bülent Arınç bugün yeniden ortaya çıkarak yeni bir tartışma başlattı. Bülent Arınç, "tek seferlik" seçimi ertelemek istediğinde, Anayasa'nın ilgili hükmünü hatırlatarak, bunu reddedenlere “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun.” dedi. Bülent Arınç, ünlü televizyon yazarı İsmail Saymaz'a şu ifadeleri kullandı: "Ben şaşırdım. Tamamen meşru bir meseleden bahsediyorum. Anayasa'nın tüm yönleriyle değişen ilk dört maddesi dışında 78. maddesine tabu olarak uyulamaz. Seçime kadar dayanabilirse o da aklıma gelir ama bu şartlar altında bilanço vermeye korkuyorum, bir sürü bina yıkıldı, hala yığın yığın var, harap, seçmen sizden isteyecek. ne, hangi seçmeni sandığa gideceksiniz? Buranın 85 delegesi var.
‘Ayet-i kerime mi var?’
85 delege içinden bu göreve kimi seçeceksiniz? Rehabilitasyon gereklidir. Savaştan değil. Ayet var mı? Allah'tan korkun. Elbette Kongre 78. Maddeyi yaparsa, bunun yukarıdan gelmesi gerektiğini söylemiyorum. Tarafların rızasıyla bu mümkünse... Efendim, savaş olmadıkça, bilmiyorum… Savaş mı? Savaştan daha kötü. Bu yaralar sarıldıktan sonra Mart 2024'teki yerel seçimlerle aynı zamanda seçim yapmak zorunda kalınacak. Benzer bir olayı 1999'da yaşadık." Bülent Arınç da bunu AKP'ye fayda sağlamak için söylemediğinde ısrar etti ve hakkında söylenen "AK Parti'nin ruhunda ne varsa onu yapıyorsunuz" yorumlarına yanıt vererek konuşmasına şöyle devam etti: "Yazıklar olsun size. Bu yok. Gerektiğinde Tayyip Bey'e karşı çıkan benim. Kesinlikle böyle bir şey yapmaz ve ben de böyle bir şeyi kabul etmem. Ben siyasi bir yabancıyım. Bu iş bana en çok yakışıyor. Şu an nötr durumdayım. Ben finans
uzmanı değilim, pazarlama uzmanı değilim, ben hukukçuyum."