Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...

Türkiye’nin en önemli seslerinden biri olan Bülent Ersoy’un yaptığı son hareket magazin gündemine oturdu. Ünlü isim evinin yanındaki caminin imamını evine davet etti. Ersoy’un müezzini çağırıp yaptığı hamle ise herkesi şaşırttı.
Bülent Ersoy’dan şaşırtan hareket!Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Diva lakaplı Bülent Ersoy, yaşadığı apartmanın yanında ezan okuyan müezzini evine çağırdı. Bu hareket herkesi şaşırtırken, Ersoy’un cami müezzinini eve neden çağırdığı belli oldu.
Müezzini eve çağırıp…Tv100’un haberine göre, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan’da yaşadığı apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark etti. Her ezan okunduğunda camdan müezzine sesini duyurmaya çalıştı ancak bundan bir sonuç alamadı.
Ersoy müezzine sesini duyuramayınca apartman görevlisine haber verdi. Apartman görevlisinden cami müezzinini evine çağırmasını söyledi. Cami müezzini merak içerisinde Ersoy’un evine gitti. Usta sanatçı, müezzini evine çağırarak ezan makamı öğretti. Müezzine makam dersi veren Ersoy’un daha sonra “ İşte şimdi daha güzel oldu “ sözlerini kullandığı öğrenildi. Ersoy’un bu hareketi magazin gündemine oturdu.