MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 19:48

Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...

Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy cami müezzinini evine davet ederek herkesi şaşırttı. Bülent Ersoy'un müezzini neden çağırdığı belli oldu.

MAGAZİN
08 Kasım 2022 - 19:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...


Türkiye’nin en önemli seslerinden biri olan Bülent Ersoy’un yaptığı son hareket magazin gündemine oturdu. Ünlü isim evinin yanındaki caminin imamını evine davet etti. Ersoy’un müezzini çağırıp yaptığı hamle ise herkesi şaşırttı.

Bülent Ersoy’dan şaşırtan hareket!

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden biri olan Diva lakaplı Bülent Ersoy, yaşadığı apartmanın yanında ezan okuyan müezzini evine çağırdı. Bu hareket herkesi şaşırtırken, Ersoy’un cami müezzinini eve neden çağırdığı belli oldu.



Bülent ersoy

Müezzini eve çağırıp…

Tv100’un haberine göre, ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Caddebostan’da yaşadığı apartman dairesinin yanındaki camide okunan ezanın makamlarının yanlış okunduğunu fark etti. Her ezan okunduğunda camdan müezzine sesini duyurmaya çalıştı ancak bundan bir sonuç alamadı.

Bülent ersoy

Ersoy müezzine sesini duyuramayınca apartman görevlisine haber verdi. Apartman görevlisinden cami müezzinini evine çağırmasını söyledi. Cami müezzini merak içerisinde Ersoy’un evine gitti. Usta sanatçı, müezzini evine çağırarak ezan makamı öğretti. Müezzine makam dersi veren Ersoy’un daha sonra “ İşte şimdi daha güzel oldu “ sözlerini kullandığı öğrenildi. Ersoy’un bu hareketi magazin gündemine oturdu.

Daha önce kendisi de ezan okumuştu

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un sesinin gücünü bilmeyen yok. Ünlü isim 80’li yıllarda bir filmde üniversite öğrencisini canlandırarak ezan okumuştu. Senaryoda mahallenin imamı ani bir şekilde rahatsızlanmış ve ezan saatinin gelmesiyle birlikte Bülent Ersoy ezan okumuştu. Bülent Ersoy’un ezan okuması ve makama uyum göstermesi ise herkesten olumlu tepkiler almıştı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı
Aylık gelirim 30 bin TL demişti! CZN Burak gerçek gelirini açıkladı: Benim ismim...
Aylık gelirim 30 bin TL demişti! CZN Burak gerçek gelirini açıkladı: Benim ismim...
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor
Gönül Dağı'nın Meryem'i paylaşımlarıyla mini şovu yaptı! Sevilay Gültekin cesur paylaşımları tepki yağmuruna tutuldu! Dizi ve gerçek hayatı hiç uyuşmuyor
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti
Zeynep Bastık yarıda kesti! Konseri terk eden Zeynep Bastık sosyal medyadan sitem etti
Son Haberler
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade...
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli...
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret...
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem...
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş...
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini...
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor...
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu!...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için...
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney Plus reklamlı abonelik paketi Aralık ayında kullanıma sunuluyor
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney...
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parası başvuru sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru...
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi...
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü...