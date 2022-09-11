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11 Eylül 2022 - 20:11

Bülent Korkmaz: '2 sahamızda çok kötü'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, beraberlikle tamamlanan Samsunspor maçının ardından, "Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha berbat. 2 sahamızda çok kötü" dedi.

SPOR
11 Eylül 2022 - 20:11
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Bülent Korkmaz: '2 sahamızda çok kötü'

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Samsunspor ile beraber kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmamız gereken bir maçtı ancak olmadı. Genel anlamda bir tane pozisyon verdik. O pozisyonun neticesi de gol oldu. Takımım iyi mücadele etti. Çok istekli ve arzuluydular. Kazanmak için her şeyi yaptılar. 4 maçtır hem topun hakimi bununla birlikte paslı oynayan bir takımız. Maalesef sahamız iyi değil. Antrenman sahası ondan daha berbat. 2 sahamızda çok kötü. Dolayısıyla bizim gibi pas yapan takımlar için sahanın iyi olması gerekir. Tabii bu bir mazeret olmamalı. Takımın mücadelesinden memnunum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yetenekli oyuncularımızın daha fazla yeteneğini kullanması gerekirdi. Bu biraz bizde eksik" şeklinde konuştu.

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