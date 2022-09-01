YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:41

Bülent Korkmaz: "hedefe Gitmek Için Kazanmamız Gerek"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istiyoruz.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 18:41
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Bülent Korkmaz:


Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerekir" dedi.


Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "2 haftada 2 puan aldık ancak ben şunu gördüm, şehirle ilgili panik havası var. Bu panik hata yaptırır, yanlış yaptırır. Dolayısıyla sakin olacağız Sabredeceğiz ve çok çalışacağız. Sonunda istediğimizi elde edeceğiz. Sabretmek biraz insanları yorar acı verir ancak sonu itibariyle o mutluluğa erişirsiniz. Biz analiz ettiğimizde özellikle üçüncü bölgede final paslarında tercihler yanlış. Oraya kadar gelebiliyoruz. Rakiplerimizden daha sık koşuyoruz, topa hakimiyetimiz daha fazla, rakiplerimizden az pozisyon veriyoruz ancak onlardan daha çok pozisyon görüyoruz. Yeni oluşan bir takim. Ben buraya geldiğimde istediğim ilk şey transferlerin sezona başlarken yüzde 70 -80'i ya da bitmesiydi. Zamana ihtiyaç var ancak iyi olacak. Antrenmanlar iyi gidiyor. Çok iyi bir ortam var, daha başarılı olacağını düşünüyorum.




Genç, coşkulu, heyecanlı, istekli bir takıma karşı oynayacağız. Aynı coşkuyu, isteği, arzuyu bizim de onlara karşı göstermemiz, karşılık vermemiz lazım. Kazanmak istiyoruz. Hedefe gitmek için kazanmamız gerek. Karşımızda dinamik, genç bir takim var, dolayısıyla mücadelesinin üst seviyede olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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