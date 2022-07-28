DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 12:01

Bulgaristan'a seçim yolu göründü: Halk, Ekim'de sandık başına gidecek!

Bulgaristan'da hükümet kurması için kendisine görev verilen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 18 temmuz günü aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti. Bu gelişmenin ardından ülkede erken seçim kararı alındı.

DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 12:01
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Bulgaristan'a seçim yolu göründü: Halk, Ekim'de sandık başına gidecek!


Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Korneliya Ninova'ya hükümet kurması için görev verdi. 18 temmuz günü verilen görev yerine getirilemedi ve BSP lideri Ninova, görevi Cumhurbaşkanı Radev'e geri iade etti.

Görev iadesi sonrası Cumhurbaşkanlığı makamından bir yazılı açıklama yapıldı ve açıklama ülkede erken seçim kararı alındığı ve seçimin de Ekim ayında gerçekleştirileceği bildirildi.



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Cumhurbaşkanı Radev, parlamentonun fesih kararını vermeden önce çalışmalarını yürütebilmesi amacıyla bir hafta daha süre tanıyacağını söylemiş ve bu sürede ülkede doğal gaz ve diğer yakıt fiyatlarının denetimini sağlayan Devlet Enerji ve Sular Düzenleme Komisyonuna (KEVR) bir başkan seçilmesini istemişti.

BSP lideri Korneliya Ninova'nın görev iadesi sonrasında ise Radev'in, parlamentoyu feshedeceği ve ülkenin erken seçim için tarih belirleyeceği aktarıldı. Bu kapsamda bir sonraki hükümetin kurulmasına kadar ki süreçte ülkeyi yönetecek geçici hükümetin oluşması da gerekiyor.

Anayasada yer alan kanunlarda Cumhurbaşkanının, erken seçime gitmeden önce parlamentoda yer alan en büyük iki siyasi güce ve daha sonrasında da diğer bir partiye geçici hükümet kurma görevi vermesi gerektiği belirtiliyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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