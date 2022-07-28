Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) lideri Korneliya Ninova'ya hükümet kurması için görev verdi. 18 temmuz günü verilen görev yerine getirilemedi ve BSP lideri Ninova, görevi Cumhurbaşkanı Radev'e geri iade etti. Görev iadesi sonrası Cumhurbaşkanlığı makamından bir yazılı açıklama yapıldı ve açıklama ülkede erken seçim kararı alındığı ve seçimin de Ekim ayında gerçekleştirileceği bildirildi.
DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 12:01
Bulgaristan'a seçim yolu göründü: Halk, Ekim'de sandık başına gidecek!
Bulgaristan'da hükümet kurması için kendisine görev verilen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), 18 temmuz günü aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etti. Bu gelişmenin ardından ülkede erken seçim kararı alındı.
DÜNYA
28 Temmuz 2022 - 12:01