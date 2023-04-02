GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:52

Bulgaristan'daki erken genel seçim için Türkiye'deki seçmenler oy kullanmaya başladı!

Bulgaristan'da erken milletvekili seçimleri için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık hakkında sahip herkesin oy kullanma işlemleri başlatıldı. Çifte vatandaş seçmenler saat 08.00'den itibaren 24 eyaletteki 162 sandıkta oy kullanmaya başladı. Oylama saat 17.00'ye kadar devam edecek.

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:52
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bulgaristan’daki erken genel seçim için Türkiye’deki seçmenler oy kullanmaya başladı!
TAKİP ETTAKİP ET


Bulgaristan'da erken milletvekili seçimleri için Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlar, 24 ayrı ilde kurulan 62 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladılar. Sabah erken saatlerde yollara düşen vatandaşlar, oy kullanmak için sandıklarının başlarına gittiler.

TRAKYA'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK BAŞINDALAR

Bulgaristan’daki erken genel seçim için Türkiye’deki seçmenler oy kullanmaya başladı

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi tüm vatandaşlar, bugün Bulgaristan'da yapılan milletvekili seçimlerinde sandık başına gittiler ve oylarını kullanmaya başladılar. Bulgaristan bugün son iki yılda beşinci kez erken parlamento seçimlerine katıldı. Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'nin 24 ayrı ilinde 162 sandık kuruldu. Türkiye'deki çift uyruklu hemşerilerimiz Bulgaristan seçimlerinde elektronik ve kağıtla oylamayı başlatmak için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki sandıklara gittiler.

ESKİŞEHİR'DE 3 SANDIKTA OY VERİLİYOR



Bulgaristan'da alınan erken seçim kararlarının ardından Eskişehir'de üç sandıkta oy kullanma işlemi başladı. Son iki yıldaki beşinci parlamento seçimleri için 1.600 seçmenin oy kullanması için sandıklar kuruldu. Saat 07.00'de başlayan seçim süreci çifte vatandaşları oy kullanmaya gitti. Seçmenler okulda kimlik kontrollerinin ardından dijital ekranlarda oy kullanıyor ve şeffaf sandıklarda oylarını kullanıyor. Tüm çifte vatandaşlar bugün akşam 8'e kadar oy kullanabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ