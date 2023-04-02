Bulgaristan’daki erken genel seçim için Türkiye’deki seçmenler oy kullanmaya başladı!







TRAKYA'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIK BAŞINDALAR





ESKİŞEHİR'DE 3 SANDIKTA OY VERİLİYOR







Bulgaristan'da erken milletvekili seçimleri için Türkiye'de ikamet eden çifte vatandaşlar, 24 ayrı ilde kurulan 62 sandıkta saat 08.00'de oy kullanmaya başladılar. Sabah erken saatlerde yollara düşen vatandaşlar, oy kullanmak için sandıklarının başlarına gittiler.Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi tüm vatandaşlar, bugün Bulgaristan'da yapılan milletvekili seçimlerinde sandık başına gittiler ve oylarını kullanmaya başladılar. Bulgaristan bugün son iki yılda beşinci kez erken parlamento seçimlerine katıldı. Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'nin 24 ayrı ilinde 162 sandık kuruldu. Türkiye'deki çift uyruklu hemşerilerimiz Bulgaristan seçimlerinde elektronik ve kağıtla oylamayı başlatmak için Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'ndeki sandıklara gittiler.Bulgaristan'da alınan erken seçim kararlarının ardından Eskişehir'de üç sandıkta oy kullanma işlemi başladı. Son iki yıldaki beşinci parlamento seçimleri için 1.600 seçmenin oy kullanması için sandıklar kuruldu. Saat 07.00'de başlayan seçim süreci çifte vatandaşları oy kullanmaya gitti. Seçmenler okulda kimlik kontrollerinin ardından dijital ekranlarda oy kullanıyor ve şeffaf sandıklarda oylarını kullanıyor. Tüm çifte vatandaşlar bugün akşam 8'e kadar oy kullanabilir.