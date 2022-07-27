GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:53

Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerde vize uygulaması kaldırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararda Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahat ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 12:53
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerde vize uygulaması kaldırıldı!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni düzenlemeye göre Bulgaristan vatandaşları için vize uygulamaları kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye yapılacak olan ziyaretlerde Bulgar vatandaşlara 180 gün içerisinde azami 90 gün kalış süreli turistik amacı taşıyan seyahatlerinde ve ayrıca transit geçişleri sırasında vize muafiyeti sağlanacak.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerde vize uygulaması kaldırıldı!

Bulgaristan vatandaşları Türkiye'de 90 gün vizesiz kalabilecekler



Cumhurbaşkanlığı kararına göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapn vatandaşlar her 180 gün içerisinde 90 gün ile sınırlı kalmak kaydıyla sadece kimlik kartları ile Türkiye sınırından geçebilecekler. Türkiye vatandaşları ise Bulgaristan’a gidebilmek için pasaport sahibi olması ve aynı zamanda Bulgaristan vizesi de alması gerekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz Ocak ve Mayıs arasında verilerini kamuoyu ile paylaşırken, 5 aylık süreç içinde Türkiye'ye 944 bin 366 Bulgaristan vatandaşının ziyaret ettiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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