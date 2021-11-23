Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can verdi!













Bulgaristan yerel basını başkentte yaşanan bir felaketi dünyaya duyurdu. Başken Sofya’nın batı bölgesindeki Pernik kentine yakın bir yerde Kuzey Makedonya'ya ait olduğu öğrenilen bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs bir anda alev aldı.Struma otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk olmak üzere 46 Kuzey Makedonya vatandaşının yanarak hayatını kaybettiği bildirilirken, otobüsten yaralı olarak kurtarılan 7 kişi de sağlık ekipleri tarafından Sofya'daki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay yerine intikal eden trafik polisleri otoyoldaki trafiği alternatif yollara yönlendirirken, kazayla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov, böyle bir felaketle daha önce hiç karşılaşmadıklarını ve olay yeri inceleme ekiplerinde edinilen bilgilere göre hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin tamamen yanık olduğunu öğrendiklerini söyledi.Kuzey Makedonya plakalı yolcu otobüsünün dün İstanbul'dan hareket ettiği öğrenilirken, otobüsün akşam saat 21.00 sularında Bulgaristan sınırından giriş yaptığı belirtildi.