Bulgaristan sınırında Türk seçmen kuyruğu

Bulgaristan’da gerçekleştirilecek Seçim öncesi sınırda yoğunluk meydana geldi.Türkiye'den Bulgaristan'a düzenli sefer yapan 30'dan fazla otobüs ve onlarca otomobil, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısında denetim yaklaşık olarak 18 saat bekletildi. “Denetim Operasyonu” adı altında İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerden Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüsleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kapitan Andreevo Gümrüğü'nde 18 saat bekletildiği iddia edildi. Çok sayıda Türk yolcunun saatlerce sınırda bekletildiği belirtilerek, yolcuların seçim öncesi güvenlik amaçlı bekletildiği öne sürüldü. Bulgaristan'daki yetkililerin, Türkiye'de ikamet eden ve oy hakkı bulunan Türklerin Bulgaristan'a gelerek oy kullanmasını istenmediğini vurgulayan Türk yolcular, sorunun çözümü için Türk makamlarından gerekli girişimleri yapmalarını beklediklerini aktardı.
Diğer yandan Bulgaristan'da Türkiye'deki Bulgar vatandaşlarının dikkat çekici bir artışla sandığa gitmesi, ana tartışma konularından biri oldu. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi de ülkede bir hareketlilik yaşandı.
14 Kasım'da, Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçiminin birleştirildiği ilk tura katılım oranı yüzde 40,23 düzeyinde kaldı. Bu düşük katılıma karşın, tabanı büyük ağırlıkla Türk Müslüman azınlığın oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den gelen oylarla mecliste üçüncü parti oldu. Partinin aldığı 315 bin oyun, 82 bini Türkiye'deki seçmenler tarafından kullanıldı.
Bazı Bulgar gazeteleri, sınırda bekletilen Türk yolcularına seçim öncesi gözdağı verildiği şeklinde yorumladı.