GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 14:46

Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede İstanbul'da var!

Meteoroloji'den elde edilen son verilere göre 14 Ağustos Pazar gününden itibaren 22 ilde bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili yayınladığı listede İstanbul'da var..

GÜNDEM
14 Ağustos 2022 - 14:46
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Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede İstanbul'da var!


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ağustos tarihinden itibaren 5 günlük bir hava durumu rapor yayımladı. Yayınlanan raporda ise yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilirken Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege’nin iç kesimleri ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz Bölgesi kıyılarının sağanak yağışın etkisi altına gireceği bildirildi.

Yağışların ayrıca Eskişehir'de, Adana'nın kuzey bölgesinde Osmaniye'de ve Kahramanmaraş'ta görüleceğinin aktarıldığı raporda Hatay kıyılarıyla Akdeniz'in Toroslar mevkiininde sağanak yağış etkisinde olacağı ifade edildi. Ankara ve Çankırı'nın kuzeybatısında kalan yerlerle bazı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa teslim olabileceğinin tahmin edildiği aktarıldı.



Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlere göre ise başta İstanbul'da dahil olmak üzere 22 ilde kuvvetli sağanak yağışların beklenildiği bildirilirken sağanak yağışların görülmediği yerlerde hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinde seyredeceği doğu bölgesinde olan yerlerde ise yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden eseceği, Akdeniz Bölgesinin kıyılarıyla Güneydoğu Bölgesi batı ve güneybatı yönlerinden ara ara hafif, ara sıra da orta kuvvette eseceğinin belirtildiği hava durumu tahminlerinde önümüzdeki 5 günün hava durumunun nasıl olacağı da aktarıldı.

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

14 Ağustos Pazar 

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

15 Ağustos Pazartesi

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

16 Ağustos Salı 

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

17 Ağustos Çarşamba

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

18 Ağustos Perşembe 

Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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