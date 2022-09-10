GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 09:01

Bunaltıcı sıcaklarda bu mağarada battaniye ve sobayla ısınıyorlar

Son günlerde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, sıcaklığın 10-15 derece olduğu Kaleoğlu Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dışarıda aşırı sıcağa rağmen kafe olarak işletilen mağaraya giren müşterilerin kimisi battaniye ile ısınmaya çalışırken, kimisi de elektrikli soba kullanıyor.

GÜNDEM
10 Eylül 2022 - 09:01
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Bunaltıcı sıcaklarda bu mağarada battaniye ve sobayla ısınıyorlar

Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu Mağarasında vatandaşlar soba ile ısınıyor. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'na akın etmeye başladı. Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10-15 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler battaniye ve sobayla ısınmaya çalışıyor.

“Üşüdük dedikleri zaman soba yakıyoruz”

Kaleoğlu Mağara işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, “Kaleoğlu Mağarası dışarı 40-45 derece olduğunda burası 15 derece, dışarısı 0 derece olduğunda burası yine 15 derece gördüğünüz gibi insanlar dışarının sıcaklığından bunalmış, buraya geliyorlar, serinliyorlar, oturuyorlar, çaylarını, kahvelerini içiyorlar. Aynı zamanda biz üşüdük diyorlar. Üşüdük dedikleri zaman da biz de soba yakıyoruz. Burada ısınıyorlar. Müşterilerimiz şehir dışından geliyorlar, biz de burada tarihimizi, kültürümüzü yaşatıyoruz. Gelen müşterilerimizden de memnunuz, hem canlı müziğimiz var gündüz 11'den akşam 11'e kadar canlı müziğimiz devam etmektedir. Muhteşem yerimize bütün insanları bekliyoruz. İçeride ayriyeten 4 tane kuyumuz var şırıl şırıl sularımız akıyor. İçerisi çok serin” dedi.

Kaleoğlu, “Burası 1557 yılında taş ocağı olarak yapılmış. Burada taş elde edilmiş, yeni han inşa edilmiş yani buranın taşları başka yerlerde kullanmışlar. Sonraki zamanda da burayı ahır olarak kullanmışlar, dışarıyı da ticaret merkezi kervansaray, üst tarafları da otel olarak kullanmışlardır. Taş yıllarında da silah deposu, yemek deposu olarak kullanılmıştır” ifadelerini kullandı.

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