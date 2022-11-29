Bunlar Alzheimer'ı hem önlüyor hem de geriletiyor







Flavonoidler nedir?







Yeni bir çalışmaya göre, meyve, sebze, çay ve şarapta bulunan bir flavonoid sınıfı olan flavonollerin daha fazla alımının, yaşlı yetişkinlerde daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bilişsel gerileme ve Alzheimer demansının hastalık süreci hakkındaki bilgilerimiz arttıkça ve bunun çok faktörlü olduğunun farkına vardıkça, nihai hedef olan önleme amacıyla ilerlemeyi durdurmaya yardımcı olacak çok sayıda, bilimsel temelli araçla kendimizi elimizden geldiğince hazırlamalıyız.Flavonoidler, bitkiler tarafından üretilen, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik sınıfıdır. Flavonoidler, çilek, kiraz, yapraklı sebzeler, domates, soğan, elma, turunçgiller ve fasulye gibi yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde bulunur. Çay ve kırmızı şarap gibi içecekler de diyetteki önemli flavonoid kaynaklarıdır. Çalışmalar gösteriyor ki, diyetle daha fazla flavonoid alımının, normalde yaşlanmayla ve Alzheimer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Flavonoidlerin bu etkileri oksidatif stresi azaltma, beyindeki enflamasyonu azaltma ve beyin plastisitesini artırma yeteneklerine bağlanmıştır. Flavonoller, flavan-3-oller, flavanonlar, flavonlar, izoflavonlar ve antosiyaninler dahil olmak üzere altı ana flavonoid alt sınıfı vardır. Ayrıca, flavonoidlerin her bir alt sınıfını birkaç bileşik oluşturmaktadır. Örneğin, flavonollere örnek olarak kuersetin, kaempferol, isorhamnetin ve mirisetin gibi bileşikler verilebilir. Hayvan çalışmaları, belirli flavonollerin ve bunların bireysel bileşenlerinin biliş üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu öne sürse de, insan çalışmalarından elde edilen benzer veriler sınırlıdır. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, toplam diyet flavonol alımının normalde yaşlı yetişkinlerde meydana gelen bilişsel işlevdeki düşüş oranı üzerindeki etkisini incelemek için boylamsal veriler kullanılmıştır. Çalışma ayrıca belirli flavonol bileşikleri ile bilişsel işlevde yaşa bağlı değişiklikler arasındaki ilişkiyi de değerlendirmiştir.