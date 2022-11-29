SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 22:32

Bunlar Alzheimer'ı hem önlüyor hem de geriletiyor

Yeni bir çalışmaya göre, meyve, sebze, çay ve şarapta bulunan bir flavonoid sınıfı olan flavonollerin daha fazla alımının, yaşlı yetişkinlerde daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 22:32
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bunlar Alzheimer'ı hem önlüyor hem de geriletiyor


Yeni bir çalışmaya göre, meyve, sebze, çay ve şarapta bulunan bir flavonoid sınıfı olan flavonollerin daha fazla alımının, yaşlı yetişkinlerde daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Bilişsel gerileme ve Alzheimer demansının hastalık süreci hakkındaki bilgilerimiz arttıkça ve bunun çok faktörlü olduğunun farkına vardıkça, nihai hedef olan önleme amacıyla ilerlemeyi durdurmaya yardımcı olacak çok sayıda, bilimsel temelli araçla kendimizi elimizden geldiğince hazırlamalıyız.

Flavonoid

Flavonoidler nedir?



Flavonoidler, bitkiler tarafından üretilen, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşik sınıfıdır. Flavonoidler, çilek, kiraz, yapraklı sebzeler, domates, soğan, elma, turunçgiller ve fasulye gibi yaygın olarak tüketilen meyve ve sebzelerde bulunur. Çay ve kırmızı şarap gibi içecekler de diyetteki önemli flavonoid kaynaklarıdır.

Çalışmalar gösteriyor ki, diyetle daha fazla flavonoid alımının, normalde yaşlanmayla ve Alzheimer hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan daha yavaş bir bilişsel gerileme oranıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Flavonoidlerin bu etkileri oksidatif stresi azaltma, beyindeki enflamasyonu azaltma ve beyin plastisitesini artırma yeteneklerine bağlanmıştır.

Flavonoller, flavan-3-oller, flavanonlar, flavonlar, izoflavonlar ve antosiyaninler dahil olmak üzere altı ana flavonoid alt sınıfı vardır. Ayrıca, flavonoidlerin her bir alt sınıfını birkaç bileşik oluşturmaktadır. Örneğin, flavonollere örnek olarak kuersetin, kaempferol, isorhamnetin ve mirisetin gibi bileşikler verilebilir. Hayvan çalışmaları, belirli flavonollerin ve bunların bireysel bileşenlerinin biliş üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu öne sürse de, insan çalışmalarından elde edilen benzer veriler sınırlıdır.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, toplam diyet flavonol alımının normalde yaşlı yetişkinlerde meydana gelen bilişsel işlevdeki düşüş oranı üzerindeki etkisini incelemek için boylamsal veriler kullanılmıştır. Çalışma ayrıca belirli flavonol bileşikleri ile bilişsel işlevde yaşa bağlı değişiklikler arasındaki ilişkiyi de değerlendirmiştir.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir
Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir
Uyku alışkanlıklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor ?
Uyku alışkanlıklarınız sağlığınız hakkında ne söylüyor ?
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan 2. bir ilaç için işlemler başlatıldı!
Bakan Koca SMA'lı bebeklere umut dağıttı: Etkisini göstermiş olan 2. bir ilaç için işlemler başlatıldı!
Son Haberler
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının adı değişti
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Mayısmun Çiçeği hastalığının...
Daha ucuz kredi hiçbir yerde yok! ING Bank 0,99 faizle 20.000 TL ihtiyaç kredisi dağıtacak!
Daha ucuz kredi hiçbir yerde yok! ING Bank 0,99 faizle 20.000 TL ihtiyaç...
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sofradan tuzu azaltmanın kalp sağlığına etkileri
Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koşulsuz şartsız 200.000 TL taşıt kredisi verecek!
Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı! Böyle bir güzellik daha yok!
Barış Murat Yağcı'nın yeni sevgilisini gören dönüp bir daha baktı!...
Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı
Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki...
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak...
EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama sayfası açıldı!
EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama...
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını,...
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak...
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ arsa kurası!
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ...
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim olacak dedi!
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim...
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı: AK Parti’nin önemli ismi en net tarihi verdi!
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı:...
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın...
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz...