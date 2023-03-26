Bunlar son indirimler! Maaşını alan o markete koşsun: 5 kg un, 5 kg ayçiçek yağı, 5 kg toz şeker yok fiyatına satılacak! İşte merak edilen o fiyatlar

Tarım kredi
indirimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtilirken, Ramazan ayına özel yeni indirim listesi dağıtıldı. Son 4 gün içerisinde Tarım Kredi'ye giriş yapıldı ve indirim bitmeden kullanılabileceği bilgisi verildi.
Tarım Kredi Market'te ayçiçek yağı, toz şeker, bakliyat, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve daha birçok üründe indirim yapıldığı tespit edilirken, market alışverişi yapanların elini çabuk tutması gerekiyor. indirim
DEV İNDİRİMDE SON 4 GÜN
Türkiye'de hayat pahalılığının artması nedeniyle devletin desteğiyle açılan Tarım Kredi marketin indirimin yanı sıra indirimler de sunmasına rağmen her ay iki farklı kampanya yaparak yüzünü güldürdüğü kaydedildi. Mart ayına özel Ramazan indirimlerinin olduğu belirtilirken, son 4 günün Mart ayına özel indirimlere ayrıldığı kaydedildi. Uygun fiyatlarla alışveriş yapmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi gerektiği sonucuna varıldı.
İNDİRİMLİ ÜRÜN LİSTESİ
TMO'nun sunduğu indirimli ürünlerin listesiyse şu şekilde: • TMO Ayçiçek yağı 135 Türk Lirası • Destan toz şeker 105 Türk Lirası • Özde ve Nora un çeşitleri 47.90 Türk Lirası • Anadolu kırmızı mercimek 21.90 Türk Lirası • Anadolu Osmancık pirinç 29.90 Türk Lirası • Anadolu pilavlık bulgur 15.25 Türk Lirası • Anadolu nohut 29.50 Türk Lirası • Özka güllaç tatlısı 35.50 Türk Lirası • Ege kadayıf tepsi tatlısı 24.90 Türk Lirası • Ege Kemal paşa tatlısı 12.90 Türk Lirası • Tukaş domates salçası 36.90 Türk Lirası • TK yeşil mercimek 29.90 Türk Lirası • TK geleneksel tarhana 35.90 Türk Lirası • Tarsüt İzmir tulum peyniri 64.90 Türk Lirası • TK tuzsuz tereyağı 82 Türk Lirası • Tarsüt yöresel peynir çeşitleri 37.90 Türk Lirası • TK süzme peynir 39.95 Türk Lirası • Aynes kaymaksız yoğurt 42 Türk Lirası • TKS yoğurt 42 Türk Lirası • Aynes beyaz peynir 46 Türk Lirası • Aynes yağlı süt 17.50 Türk Lirası • Aynes ayran 19.50 Türk Lirası • Has Erzincan tulum peyniri 79.90 Türk Lirası • TK tiryaki siyah Çay 69.90 Türk Lirası • TK Demlik poşet siyah çay 17.90 Türk Lirası • TK Türk kahvesi 41.90 Türk Lirası • Çaykur Rize turist siyah çay 39.90 Türk Lirası • Kaffka kahve çeşitleri 19.90 Türk Lirası • TK pastırma 59.75 Türk Lirası • ASR işkembe çorbası 44.90 Türk Lirası • Çorum bld. Kavurma 330 Türk Lirası • Superfresh rulo börek 25.90 Türk Lirası