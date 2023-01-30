Dünyada günden güne keşfedilen madenler ve maddeler arasında servet değeri taşıyanlar da olmakta. ekonomi alanında değerli görülen altın ve gümüşten daha da önem taşıyan bu değerlerin arasında, 1 gramı servet değerinde olanlar var. Bu maddeleri daha önce duydunuz mu? Devamı haberimizde.
YAŞAM
30 Ocak 2023 - 11:00
Bunları bulan resmen paraya gömülüyor! Bu madenleri çıkaranlar paraya para demiyor! 1 gram bile dev paralara satılıyor!
Yeryüzünde birçok değerli maddeler ve madenler bulunur. Bunlar teknolojinin de gelişmesiyle daha hızlı ve aynı zamanda daha kolay bulunabilmekte. Bu kolaylıklar da beraberinde daha fazla madene erişebilmeyi sağlıyor. Peki bu madenler arasında bildiklerimizden daha değerli olanlar var mı ? Detaylar haberimizde.
YAŞAM
30 Ocak 2023 - 11:00