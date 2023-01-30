YAŞAM
30 Ocak 2023 - 11:00

Bunları bulan resmen paraya gömülüyor! Bu madenleri çıkaranlar paraya para demiyor! 1 gram bile dev paralara satılıyor!

Yeryüzünde birçok değerli maddeler ve madenler bulunur. Bunlar teknolojinin de gelişmesiyle daha hızlı ve aynı zamanda daha kolay bulunabilmekte. Bu kolaylıklar da beraberinde daha fazla madene erişebilmeyi sağlıyor. Peki bu madenler arasında bildiklerimizden daha değerli olanlar var mı ? Detaylar haberimizde.

YAŞAM
30 Ocak 2023 - 11:00
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Bunları bulan resmen paraya gömülüyor! Bu madenleri çıkaranlar paraya para demiyor! 1 gram bile dev paralara satılıyor!
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Dünyada günden güne keşfedilen madenler ve maddeler arasında servet değeri taşıyanlar da olmakta. ekonomi alanında değerli görülen altın ve gümüşten daha da önem taşıyan bu değerlerin arasında, 1 gramı servet değerinde olanlar var. Bu maddeleri daha önce duydunuz mu? Devamı haberimizde.

İŞTE YERYÜZÜNÜN EN DEĞERLİ MADDELERİ

değerli maddeler

Örümcek Zehri

Adını duyduğumuzda bile tuhaf gelen bu zehir ilaç yapımında kullanılıyor ve laboratuvarlara satılıyor. Bu yüzden oldukça değerli olan bu maddenin 1 gramı 62 bin 500 Euro'ya satılıyor. 



değerli maddeler

Antimatter (Antimadde)

Bu madde ise, Büyük Patlama' dan sonra ortaya çıkmıştır. Evrende çok fazla görülmeyen bu madde normal maddenin atomaltı parçalarının tam tersi özellikleri taşır. İleri bir teknolojiye varıldığında uzay yakıtı olarak dahi kullanılabilecek olan bu madde Paul Dirac denklemiyle ortaya çıkmış daha sonra da doğrulanmıştır. Dünyanın en pahalı maddesi olarak görülen Antimatter'in 1 gramı 62 trilyon dolar.

değerli maddeler

Kuyrukyıldızı Tozu

ABD'li Amir Alexander bu değerli tozun Güneş sisteminin ilk zamanlarından olduğunu belirtti. Bu toz, Wild II adlı Kuyrukyıldızı'ndan Stardust uydusu tarafından toplanıyor. Toplanan bu yıldız tozunun gramı ise 28 milyar Euro'ya geliyor.

değerli maddeler

Trityum

Aslında bu madde hepimizin gözünün önünde olan günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız ÇIKIŞ tabelalarında kullanılıyor. Bu madde atmosferde hidrojenin 1018 de biri kadar var olmakta. Yeryüzünde 1kg olarak var olduğu düşünülen trityum maddesinin 1 gramı 30 bin dolar.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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