SAĞLIK
03 Kasım 2022 - 11:56

Bunları yedikten sonra doktora gerek kalmayacak! Bağışıklığı güçlendiren o besinler hastalıklara engel oluyor

Kış aylarıyla beraber grip, enfeksiyon hastalıkları gibi birçok rahatsızlıklar boy göstermeye başlarken bunun nedeni bağışıklığın düştüğünü göstermektedir. Bağışıklığı güçlendirmek için yenmesi gereken besinler internet üzerinden sıklıkla araştırılmaktadır. Bağışıklığı demir gibi yapacak o besinler haberimizde

SAĞLIK
03 Kasım 2022 - 11:56
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Bunları yedikten sonra doktora gerek kalmayacak! Bağışıklığı güçlendiren o besinler hastalıklara engel oluyor


Havaların soğumasıyla beraber gelen kış ayları beraberinde hastalıkları da getirmektedir. Hastalıkların ortaya çıkmasında bağışıklık sisteminin düşmesi büyük rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çeşitli besinler vardır. Koronavirüs salgınında uzmanlar bağışıklığınızı kuvvetlendirin uyarılarında bulunurken bununla beraber diğer hastalıklar içinde bağışıklık sistemi önemlidir. İşte, bağışıklığı güçlendiren besinler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadır

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER

Bağışıklık güçlendirmek için besin takviyesi önemli rol oynarken aynı zamanda stresten uzak durmak, egzersiz yapmak ve yeterli uyku da besinler kadar önemlidir.



-Deniz ürünler

-Sağlıklı proteinler

-Bitter çikolata

-C vitamini içeren besinler

-Kuruyemişler

-Sarımsak ve soğan

-Yoğurt

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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