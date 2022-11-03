Bunları yedikten sonra doktora gerek kalmayacak! Bağışıklığı güçlendiren o besinler hastalıklara engel oluyor







BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BESİNLER







Havaların soğumasıyla beraber gelen kış ayları beraberinde hastalıkları da getirmektedir. Hastalıkların ortaya çıkmasında bağışıklık sisteminin düşmesi büyük rol oynar. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çeşitli besinler vardır. Koronavirüs salgınında uzmanlar bağışıklığınızı kuvvetlendirin uyarılarında bulunurken bununla beraber diğer hastalıklar içinde bağışıklık sistemi önemlidir. İşte, bağışıklığı güçlendiren besinler ve yapılması gerekenler haberimizde yer almaktadırBağışıklık güçlendirmek için besin takviyesi önemli rol oynarken aynı zamanda stresten uzak durmak, egzersiz yapmak ve yeterli uyku da besinler kadar önemlidir.-Deniz ürünler -Sağlıklı proteinler -Bitter çikolata -C vitamini içeren besinler -Kuruyemişler -Sarımsak ve soğan -Yoğurt