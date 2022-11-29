Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 13:06

Bunu denemeyen pişman olacak! Kış aylarının vazgeçilmezi bol tahinli kabak tatlısıi

Kış denildiğinde akla gelen ilk tatlı tabii ki de kabak tatlısıdır. Hemen hemen herkesin bildiği kabak tatlısının nasıl yapıldığını sizlerle paylaşıyoruz. Tam ölçüsü ile yapılan kabak tatlısına doyum olmuyor. Üzerine döktüğünüz bolca tahin ile efsane bir lezzet oluyor. İşte tam ölçülü kabak tatlısı tarifi…

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 13:06
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Bunu denemeyen pişman olacak! Kış aylarının vazgeçilmezi bol tahinli kabak tatlısıi


Balkabağı hemen hemen pek çok mutfakta yerini aldı.Balkabağının yemeği yapılsa da Türk mutfağında en çok tatlı olarak bilinir. Kabak tatlısı yapmak isteyen kişiler nasıl daha lezzetli yapabileceklerini araştırıyor. İşte tam ölçülü kabak tatlısı tarifi…

KABAK TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

Tam ölçülü kabak tatlısı yapmak isteyenler için malzemeler şu şekildedir:

  • 1 kilo bal kabağı
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 2 su bardağı şeker
  • 3-4 adet karanfil
  • 3-4 yemek kaşığı tahin

Kabak Tatlısı Tarifi

TAHİNLİ KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

  • İlk önce kabakları soyup dilimleyerek işe başlayalım.
  • Temizlenen kabakları bir tencere içerisine tek tek diziniz.
  • Kabakların üzerine şeker tarçın ve karanfil ekleyerek ocağınızı kısık ateşte açınız.
  • Kabaklar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirmeye devam ediniz.
  • Pişirdiğiniz kabakları tahin ve ceviz ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.
  • Afiyet olsun…


EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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