Bunu denemeyen pişman olacak! Kış aylarının vazgeçilmezi bol tahinli kabak tatlısıi







KABAK TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kilo bal kabağı

1 adet çubuk tarçın

2 su bardağı şeker

3-4 adet karanfil

3-4 yemek kaşığı tahin





TAHİNLİ KABAK TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk önce kabakları soyup dilimleyerek işe başlayalım.

Temizlenen kabakları bir tencere içerisine tek tek diziniz.

Kabakların üzerine şeker tarçın ve karanfil ekleyerek ocağınızı kısık ateşte açınız.

Kabaklar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirmeye devam ediniz.

Pişirdiğiniz kabakları tahin ve ceviz ile süsledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…







Balkabağı hemen hemen pek çok mutfakta yerini aldı.Balkabağının yemeği yapılsa da Türk mutfağında en çok tatlı olarak bilinir. Kabak tatlısı yapmak isteyen kişiler nasıl daha lezzetli yapabileceklerini araştırıyor. İşte tam ölçülü kabak tatlısı tarifi…Tam ölçülü kabak tatlısı yapmak isteyenler için malzemeler şu şekildedir: