Bunu deneyenler tekrar yapmak isteyecek! İtalyan lezzeti mutfakların baş tacı oluyor! Masterchef Risotto tarifi

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye heyecanı devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan risotto yapmasını isterken en iyi olan tabağı yapan yarışmacı kendini kurtardı. İzleyiciler risottonun nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte en lezzetli risotto tarifi…
RİSOTTO NEDİR, NASIL YAPILIR?Et tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilen bir tür pirinç pilavı olan risotto MasterChef Türkiye yarışması ile mutfaklarında vazgeçilmezi oldu.İtalyan mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan pilav içerisine katılan soğan ve şarap ile tatlandırılıyor.
RİSOTTO MALZEMELERİ
160 gr. Arborio pirinci (1 su bardağı ) 1 adet ufak kuru soğan 2 diş sarımsak 50 gr. zeytinyağı (1/4 (çeyrek) su bardağı ) 2 su bardağı tavuk suyu