YAŞAM
04 Kasım 2022 - 00:05

Bunu deneyenler tekrar yapmak isteyecek! İtalyan lezzeti mutfakların baş tacı oluyor! Masterchef Risotto tarifi

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacılardan risotto yapmasını isteyen şefler en başarılı tabağı seçti. Ekran başındaki izleyiciler risottonun nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte en lezzetli risotto tarifi…

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 00:05
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Bunu deneyenler tekrar yapmak isteyecek! İtalyan lezzeti mutfakların baş tacı oluyor! Masterchef Risotto tarifi


Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye heyecanı devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan risotto yapmasını isterken en iyi olan tabağı yapan yarışmacı kendini kurtardı. İzleyiciler risottonun nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte en lezzetli risotto tarifi…

RİSOTTO NEDİR, NASIL YAPILIR?

Et tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilen bir tür pirinç pilavı olan risotto MasterChef Türkiye yarışması ile mutfaklarında vazgeçilmezi oldu.İtalyan mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan pilav içerisine katılan soğan ve şarap ile tatlandırılıyor.

RİSOTTO MALZEMELERİ



160 gr. Arborio pirinci (1 su bardağı )

1 adet ufak kuru soğan

2 diş sarımsak

50 gr. zeytinyağı (1/4 (çeyrek) su bardağı )

2 su bardağı tavuk suyu

Risotto Nasıl Yapılır

RİSOTTO YAPILIŞI

İlk önce tavuk ya da et suyunu kaynatarak işe başlayabilirsiniz. Tavuk ya da et suyunu sıcak olmasına dikkat ediniz.

Soğan ve maydanozları doğrayınız. Soğanları ince olmasına özen gösteriniz.

Daha sonra zeytinyağı ve tereyağını bir tencere içerisine alarak eritiniz ve üzerine soğanları ilave ediniz.

Üzerine pirinçleri ekleyerek birkaç dakika boyunca sürekli karıştırınız. Daha sonra kaynattığınız et ya da tavuk suyunu azar azar pirinç üzerine ilave ediniz.

Pirinçler suyu çektikçe üzerine ilave etmeye devam ediniz. Pirinçler yumuşayıp krema kıvamını aldıktan sonra ocaktan indiriniz.

Son olarak üzerinde parmesan peyniri,maydanoz ve tuz ekleyerek servis edebilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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