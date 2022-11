Bunu deneyenler tekrar yapmak isteyecek! İtalyan lezzeti mutfakların baş tacı oluyor! Masterchef Risotto tarifi

RİSOTTO NEDİR, NASIL YAPILIR?

RİSOTTO MALZEMELERİ











RİSOTTO YAPILIŞI

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye heyecanı devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Şefler yarışmacılardan risotto yapmasını isterken en iyi olan tabağı yapan yarışmacı kendini kurtardı. İzleyiciler risottonun nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte en lezzetli risotto tarifi…Et tavuk veya sebze suyunda pişirilerek krema kıvamına getirilen bir tür pirinç pilavı olan risotto MasterChef Türkiye yarışması ile mutfaklarında vazgeçilmezi oldu.İtalyan mutfağının en önemli yemekleri arasında yer alan pilav içerisine katılan soğan ve şarap ile tatlandırılıyor.160 gr. Arborio pirinci (1 su bardağı ) 1 adet ufak kuru soğan 2 diş sarımsak 50 gr. zeytinyağı (1/4 (çeyrek) su bardağı ) 2 su bardağı tavuk suyuİlk önce tavuk ya da et suyunu kaynatarak işe başlayabilirsiniz. Tavuk ya da et suyunu sıcak olmasına dikkat ediniz. Soğan ve maydanozları doğrayınız. Soğanları ince olmasına özen gösteriniz. Daha sonra zeytinyağı ve tereyağını bir tencere içerisine alarak eritiniz ve üzerine soğanları ilave ediniz. Üzerine pirinçleri ekleyerek birkaç dakika boyunca sürekli karıştırınız. Daha sonra kaynattığınız et ya da tavuk suyunu azar azar pirinç üzerine ilave ediniz. Pirinçler suyu çektikçe üzerine ilave etmeye devam ediniz. Pirinçler yumuşayıp krema kıvamını aldıktan sonra ocaktan indiriniz. Son olarak üzerinde parmesan peyniri,maydanoz ve tuz ekleyerek servis edebilirsiniz.