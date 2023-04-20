Finans uzmanı İslam Memiş, son zamanlarda yapılan 10 TL ve 30-40 TL dolar kuru tahminlerine sert eleştiriler getirdi. Memiş, bu öngörülerin manipülatif olduğunu belirtti. BTC Haber'de yayınlanan bir yazısında da dolara ilgisiz olduğunu vurgulayan Memiş, altın ve para piyasalarına odaklandığını sözlerine ekledi.
Finans
20 Nisan 2023 - 10:00
Bunu duyan döviz bürosuna akın edecek! İslam Memiş açıkladı: 10 TL'ye düşecek!
Bağımsız finans uzmanı İslam Memiş, son açıklamasında dolar kuruna ilişkin şaşırtıcı bir öngörüde bulundu. "Son bir kez daha söylüyorum, cesaretinizi gösterin" diyen Memiş, "Dolar kuru 10 TL'ye düşecek ve 30-40 TL olacağını iddia edenler yanılacaklar" dedi. Memiş ayrıca, bu tahminini destekleyen ipuçlarını da paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...
Finans
20 Nisan 2023 - 10:00
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