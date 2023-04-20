Finans
20 Nisan 2023 - 10:00

Bunu duyan döviz bürosuna akın edecek! İslam Memiş açıkladı: 10 TL'ye düşecek!

Bağımsız finans uzmanı İslam Memiş, son açıklamasında dolar kuruna ilişkin şaşırtıcı bir öngörüde bulundu. "Son bir kez daha söylüyorum, cesaretinizi gösterin" diyen Memiş, "Dolar kuru 10 TL'ye düşecek ve 30-40 TL olacağını iddia edenler yanılacaklar" dedi. Memiş ayrıca, bu tahminini destekleyen ipuçlarını da paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...

Finans
20 Nisan 2023 - 10:00
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Bunu duyan döviz bürosuna akın edecek! İslam Memiş açıkladı: 10 TL'ye düşecek!


Finans uzmanı İslam Memiş, son zamanlarda yapılan 10 TL ve 30-40 TL dolar kuru tahminlerine sert eleştiriler getirdi. Memiş, bu öngörülerin manipülatif olduğunu belirtti. BTC Haber'de yayınlanan bir yazısında da dolara ilgisiz olduğunu vurgulayan Memiş, altın ve para piyasalarına odaklandığını sözlerine ekledi.

İSLAM MEMİŞ'TEN MANİPÜLATİF SÖYLEMLERE SERT TEPKİ

islam memiş

İslam Memiş, siyasi partilerin döviz kuru tahminlerine sert bir şekilde eleştirdiği bir yazı kaleme aldı. Parti temsilcilerinin "dolar" kelimesinden başka bir şey konuşmadığını belirten Memiş, halkın ekonomiye yönelik bilincinin yeterli olmadığına dikkat çekti. Memiş yazısında, bir partiye inananların, varlıklarını Türk lirasına çevirmesi gerektiğini ve doların 10 TL olacağına inananların ellerindeki tüm varlıkları satarak 10 TL'den dolar alabileceğini vurguladı. Aynı şekilde, diğer partiye inananların da dolar alarak zengin olabilecekleri düşüncesini paylaştı. Ancak, neden kimse bu öngörülere göre hareket etmediği sorusu da yazının merkezi haline geldi. Sonuç olarak, Memiş okuyuculara cesaretli olmaları çağrısı yaparak, siyasi tartışmalardan uzak durup işlerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.




EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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