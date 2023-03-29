Bunu duyan emekliler bayramda harçlık dağıtacak! Tarih belli oldu: Tüm emeklilere 9500 TL ödenecek!







ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI







HESABA NİSAN AYINDA YATACAK

17 NİSAN'DA YATACAK

NİSAN'DA 9500 TÜRK LİRASI

Asgari emekli maaşına yapılan zam sonrası, artan emekli maaşlarının ödenme tarihi henüz SSK/Bağ-Kur'luların gündemindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve asgari emekli maaşı 7500 liraya çıkarıldı. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenir? İşte detaylar…Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılım sağladığı canlı programda gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunurken, en düşük emekli maaşını da ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla alaşakalı şu açıklamalara yer verdi:"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 Türk Lirası olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun"Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Bilgin, artan emekli maaşlarının nisan ayı içerisinde hesaplarda olacağını yatırılacağını duyurdu. Bu noktada Nisan ayı maaşı zamlı olarak ödenecek.Ayrıca emekli izin ikramiyeleri de artırıldı ve emeklilere 2 bin lira daha dağıtılacağı belirtildi. Emeklilik izin ödemesinin izinden bir hafta önce yani 17 Nisan'da ödenmesi bekleniyor.En düşük emekli maaşı nisan ayında 7500 Türk Lirası, nisan ayında ise hesaba 2000 Türk Lirası bayram ikramiyesi düşüyor. Bu aşamada en düşük emekli maaşına sahip kişiler Nisan ayında 9500 Türk Lirası maaş alacak.