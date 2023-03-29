Bunu duyan emekliler bayramda harçlık dağıtacak! Tarih belli oldu: Tüm emeklilere 9500 TL ödenecek!

Asgari emekli maaşına yapılan zam sonrası, artan emekli maaşlarının ödenme tarihi henüz SSK/Bağ-Kur'luların gündemindeyken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve asgari emekli maaşı 7500 liraya çıkarıldı. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenir? İşte detaylar…
ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASICumhurbaşkanı Erdoğan, katılım sağladığı canlı programda gündemle alakalı önemli açıklamalarda bulunurken, en düşük emekli maaşını da ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla alaşakalı şu açıklamalara yer verdi:
"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 Türk Lirası olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun"