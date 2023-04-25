Bunu duyduktan sonra bir daha bayram şekeri yemeyeceksiniz! Her an kör olabilirsiniz







FAZLA ŞEKER TÜKETİMİ KÖR EDEBİLİR







Ramazan Bayramı ziyaretlerinde fazlaca tüketilen şeker insan vücuduna büyük zararlar veriyor. Peki uzman doktorlar konuyla ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Op. Dr. Tuncay Sezgin geride kalan Ramazan Bayramı'nda tüketilen fazla şeker tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Sezgin, fazla şeker tüketiminin şeker hastalarının körlüğüne gidebileceğini söyledi. Şeker tüketiminin özellikle bayramda artmasıyla birlikte şeker hastası olan insanlar bu durumdan çok etkileniyor.Sezgin'in açıklamalarına göre şeker hastalığı retinada yer alan kılcal damarların yapısını bozuyor ve hücre kaybı yaşanıyor. Bu durum sonrasında damar geçirgenliği bozuluyor ve sarı nokta bölgede sıvı ve yağlı madde birikiyor ve sonucunda kılcal damarlar tıkanıyor. Sezgin şeker hastalığının ilerleyen dönemlerinde ağrılı şekilde göz içi basıncı yükselmesi yaşanabileceğini ve bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyleyerek şeker hastalığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.