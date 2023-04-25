SAĞLIK
25 Nisan 2023 - 15:45

Bunu duyduktan sonra bir daha bayram şekeri yemeyeceksiniz! Her an kör olabilirsiniz

Ramazan Bayramı geride kalırken fazla şeker tüketimi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Uzmanlar şeker tüketiminin körlüğe yol açabileceğini söylüyor! Tüm detaylar haberimizde.

SAĞLIK
25 Nisan 2023 - 15:45
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Bunu duyduktan sonra bir daha bayram şekeri yemeyeceksiniz! Her an kör olabilirsiniz
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Ramazan Bayramı ziyaretlerinde fazlaca tüketilen şeker insan vücuduna büyük zararlar veriyor. Peki uzman doktorlar konuyla ilgili neler söyledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAZLA ŞEKER TÜKETİMİ KÖR EDEBİLİR

Op. Dr. Tuncay Sezgin geride kalan Ramazan Bayramı'nda tüketilen fazla şeker tüketimi ile ilgili uyarılarda bulundu. Sezgin, fazla şeker tüketiminin şeker hastalarının körlüğüne gidebileceğini söyledi. Şeker tüketiminin özellikle bayramda artmasıyla birlikte şeker hastası olan insanlar bu durumdan çok etkileniyor. 



Fazla Şeker Tüketimi Körlüğe Sebep olabilir

Sezgin'in açıklamalarına göre şeker hastalığı retinada yer alan kılcal damarların yapısını bozuyor ve hücre kaybı yaşanıyor. Bu durum sonrasında damar geçirgenliği bozuluyor ve sarı nokta bölgede sıvı ve yağlı madde birikiyor ve sonucunda kılcal damarlar tıkanıyor. Sezgin şeker hastalığının ilerleyen dönemlerinde ağrılı şekilde göz içi basıncı yükselmesi yaşanabileceğini ve bu durumun körlükle sonuçlanabileceğini söyleyerek şeker hastalığının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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