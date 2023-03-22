Bunu öğrendikten sonra bir daha yüksek fatura ödemeyeceksiniz! Bunu yapanların faturası 150 TL daha az gelecek

Fatura ödemeleri artık daha ucuz! Yapı Kredi, müşterilerine faturalarını 150 TL daha az ödeme fırsatı sunuyor. Enerji piyasasındaki yükseliş nedeniyle fatura bedellerinin artmasıyla birlikte, Yapı kredi müşterilerinin bütçelerini düşünerek yeni bir kampanya başlattı. Dağıtım şirketlerinin fiyatları artırması sonucu fatura ödemelerinde yüksek maliyetlerle karşılaşanlar için bu kampanya kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.
Yapı Kredi müşterilerine yönelik bir kampanya duyurusu yapıldı. 10 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yaparak faturalarda indirim hakkına sahip olabilecek müşteriler, otomatik ödeme talimatı verenler için 150 TL'ye varan bonus ödeme alabilecekler. Kampanyaya SMS ile katılım mümkün olacak. Kampanyaya SMS ile katılabilmek için TALIMAT yazarak boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın ve 4470 numarasına SMS olarak gönderin. Başvuru sonucunuz SMS gönderiminden kısa süre sonra telefonunuza yanıt olarak gelecektir. Yapı Kredi internet sitesinde kampanya ile ilgili bazı detaylar paylaşıldı. Kampanya şartlarına uygun şekilde talimat verenler, ilgili faturalarını en az bir kez otomatik olarak ödemesi gerekiyor. Ayrıca kampanya bitiş tarihinden sonraki 6 ay boyunca talimatın geçerli olması da gerekiyor. Yapı Kredi müşterileri için kazançlı bir fırsat sunan kampanya ile faturalarınızı daha uygun bir fiyata ödeyebilirsiniz. Kampanya kapsamında otomatik ödeme talimatı verenler, faturalarındaki indirimden yararlanırken ayrıca 150 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor. Kampanyaya katılmak için 3 fatura otomatik ödeme talimatı veya HGS için ödeme talimatı vermeniz yeterli. Kampanya detaylarına göre, 11 Mart - 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında verilen her talimat için, ilgili faturalar en az bir kez otomatik olarak ödenmelidir ve kampanya bitiş tarihinden sonraki 6 ay boyunca talimatın geçerli olması gerekmektedir. Kampanya için başvuru yapmak ise 10 Nisan 2023 tarihine kadar mümkündür.