EKONOMİ
22 Ocak 2023 - 16:45

Bunu öğrenenler SGK'dan binlerce lira geri ödeme alıyor! Biriken paraları topluca almak için tek şart var: Kurum herkese tek tek ödeyecek

İnsanlar emekli olmak için neredeyse bir ömür harcıyorlar. Birçok insan prim ödemesini düzenli şekilde yapıyor ve emekli oluyor, Peki emekli olamayan vatandaşların prim ödemelerine ne olacak. İşte haberin detayları…

EKONOMİ
22 Ocak 2023 - 16:45
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Bunu öğrenenler SGK'dan binlerce lira geri ödeme alıyor! Biriken paraları topluca almak için tek şart var: Kurum herkese tek tek ödeyecek


Emekli olmak isteyen sigortalı düzenli olarak prim öder. Ayrıca emekli olmayanlar bu parayı geri almak için SGK'ya başvurabilirler. Para nasıl iade edilecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

sgk

SİZ SGK'YA DEĞİL SGK SİZE ÖDEYECEK! ŞİMDİYE KADAR ÖDEDİĞİNİZ TÜM PARAYI BU ŞEKİLDE GERİ ALACAKSINIZ! ONBİNLERCE LİRANIZ BİRİKMİŞ OLABİLİR!



Sigortalı bir çalışan emekli olmak için prim öder. Emekli olacak vatandaşlar ödediklerini tekrar geri alabilirler.

Ayrıca vefat eden sigortalının hak sahibi ölüm aylığı almamışsa sigorta primi iade edilebilir.

İADE ŞARTLARI NELERDİR?

SGK'ya ödediğiniz primlerin iadesini isterseniz iki farklı yöntemi deneyebilirsiniz. Emeklilik yaşına ulaşan ve yeterli günü olan herkes, SGK prim ödemelerini peşin olarak tekrar alabilirler. Ayrıca çalıştıkları süre içinde fazladan prim ödemesi yapanlar, fazladan ödedikleri tutarı alabilirler.

TOPLU PRİM ÖDEMESİ İADESİ NASIL YAPILIR?

Prim ödemesini yapan ve emekli olmayan kişiler, primlerini tekrar geri almak için başvuru da bulunabiliyorlar. Başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapabilirler. Geri ödemelerin yapılacağı kişiler ise şunlardır:

Çalıştığı işten ayrılan vatandaşlar

01.10.2008 yılından sonra çalışmaya başlayan vatandaşlar

İş yerinlerini kapatan vatandaşlar

Emeklilik yaşı gelmesine rağmen şartları sağlayamayan vatandaşlar.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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