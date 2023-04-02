Bunu öğrenenler TOGG'dan vazgeçti! Bir bir iptal ediyorlar: Hesaba katmamışlardı!

TOGG, Türkiye'nin yerli otomobili olma özelliği taşıyan elektrikli araba projesidir. Piyasaya çıkması beklenen TOGG aracının hem iyi hem de kötü yönleri bulunuyor. İyi yönlerinden biri, tamamen elektrikli bir araç olması. Bu, çevreye olan olumsuz etkiyi minimize eder ve çevre dostu bir seçenek sunar. Ayrıca, düşük maliyetli bir araç olması planlanmaktadır. Bu da araca sahip olmak için yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir. TOGG'un teknolojik olarak gelişmiş olması da bir diğer avantajdır. Bu araç, akıllı şehirlerde kullanılacak şekilde tasarlanmıştır ve özellikle internet bağlantısı ve otonom sürüş teknolojileri konusunda ileri seviyede bir araçtır. Böylece, sürücüsüne büyük kolaylıklar sağlayabilir.
Ancak, TOGG aracının bazı dezavantajları da var. Bunlardan biri, henüz üretim aşamasında olması ve piyasaya sunulmasının birkaç yıl sürebileceği gerçeğidir. Ayrıca, TOGG aracının tasarımı birçok kişi tarafından eleştirilmiştir. Bazıları aracın tasarımını yetersiz bulmuş ve daha modern bir görünüme ihtiyacı olduğunu düşünmüştür. Ayrıca, aracın fiyatı da henüz net değildir ve bazı uzmanlar aracın düşük maliyetli olacağına dair sözlerin tutulmayabileceğini düşünmektedir. Buna ek olarak, şarj istasyonları ve aracın kullanımının halk arasında yaygınlaşması için gerekli alt yapı henüz tam olarak hazır değildir. Bu da aracın kullanımını sınırlayabilir.
TOGG araçlarının yakıt maliyeti hakkında çeşitli söylentiler ortaya atıldı ve bazı TOGG alanlarının pişman olduğu iddia edildi. Yakıt maliyetinin oldukça yüksek olduğu söylenen TOGG'un, 100 km'de 25 TL yakıt harcadığı belirtildi. Bu rakam, benzinli araçlara göre oldukça yüksek bir maliyet. Ancak TOGG, elektrikli bir araç olduğu için benzinli araçların yarattığı çevre kirliliği sorununu çözüyor ve uzun vadede maliyetlerin düşmesi bekleniyor. TOGG'un piyasaya çıkması ve fiyatların açıklanması ile birlikte daha net bir görüş oluşacak.
TOGG alanlarının yakıt maliyetleri konusundaki endişeleri boşa çıkıyor gibi görünüyor. Nisan ayından itibaren yollarda görmeye başlayacağımız TOGG araçlarının şarj istasyonları ve yakıt tüketim giderleri merak konusu olmuştu. Ancak yapılan test sürüşleri ve araştırmalar sonucunda, benzin, dizel ve LPG'li araçlara göre TOGG'un yakıt maliyetinden kar edeceği ortaya çıktı. Hatta İstanbul-Trabzon arasında yaklaşık 1.000 kilometrelik bir yolu TOGG benzinli araçtan yarı yarıya daha ucuza gideceği belirtiliyor. TOGG ile yapılan yolculukların diğer yakıt tiplerine göre daha ekonomik olacağına dair çıkan sonuçlar giderek somutlaşıyor. İstanbul ve Trabzon arasında yapılan 1.000 kilometrelik bir yolculuk, TOGG ile yarı yarıya daha ucuza gidilebiliyor. Togg'un şarj istasyonları markası Trugo tarafından açıklanan tarifeye göre, ilk 500 kilometre için 142 TL ödenirken, ikinci 500 kilometre için ise 667 TL ödeme yapılıyor. Toplamda 808 TL'ye mal olan bu yolculuk, kilometrede 80 kuruşluk bir maliyete denk geliyor. Bu da TOGG'un diğer yakıt tüketimlerine göre avantaj sağladığı anlamına geliyor.
TOGG sahipleri için daha da iyi bir haber var: elektrikte yapılacak indirimlerle birlikte yakıt maliyetleri %15'e kadar daha düşecek. TOGG'un şarj istasyonu Trugo'da birim başına 7.99 TL olan ücretlerin indirimi de hesaba katıldığında, batarya kapasitesi 52.4 kwh olan Togg'un hızlı şarj maliyeti 355 TL'ye kadar inebilir. 88.5 kwh batarya kapasitesi olan Togg'un hızlı şarj maliyeti ise 599 TL'ye kadar düşebilir. Elektrikli araçların şarj edilmesi için hızlı şarj istasyonları yanı sıra ev ve işyerlerinde de kullanılabildiği belirtiliyor. Ancak evde şarj etmenin daha ucuz olduğu ve dışarıdaki şarj istasyonlarına göre daha uzun sürebildiği ifade ediliyor. Şarj süresi, istasyonlarda 25-30 dakika iken, evde bu süre 8 saate kadar çıkabiliyor. TOGG, elektrik şebekesine bağlanarak veya hızlı şarj istasyonlarında şarj edilebilir. Evde şarj etmek için, standart bir elektrik prizine ihtiyaç duyulur. Togg'un şarj süresi batarya kapasitesi ve şarj gücüne bağlı olarak değişebilir. Dışarıda şarj etmek isteyen kullanıcılar ise hızlı şarj istasyonlarından yararlanabilirler. TOGG, ortalama 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebilir. Bu sayede, kullanıcılar uzun yolculuklarında da kolaylıkla şarj edebilirler. TOGG'un şarj işlemi, Trugo adlı kendi şarj istasyonları üzerinden gerçekleştirilir ve hızlı şarj üniteleri 50-350 kW arasında değişen bir şarj gücüne sahiptir.