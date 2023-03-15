Bunu sakın ağzınıza bile sürmeyin! Canan Karatay 'en büyük düşman' diyerek açıkladı: Öyle bir zararı ortaya çıktı ki!







MORFİNDEN DAHA BETER. YANINA BİLE YAKLAŞMAYIN! CANAN KARATAY VÜCUDUN EN BÜYÜK DÜŞMANINI AÇIKLADI!

"ALIŞKANLIK YAPAR"







"MORFİN GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR"

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

GÜNDE 30 TANE ZEYTİN YİYİN

"KEPEKLİSİ DE BEYAZI DA AYNI"

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle sık sık gündeme gelen bir isimdir. Son açıklamasında, ekmeğin içindeki kabartıcı madde olan glamürün bağımlılık yapabileceğini ve beyindeki morfin reseptörlerini harekete geçirdiğini söyleyerek uyardı. Bu sebeple ekmeğin diyetten çıkarılması ya da azaltılması gerektiğini belirtti. Karatay'ın bu uyarısı da dikkat çekti.Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusunda yaptığı önerilerle sık sık gündeme gelen bir isimdir. Son açıklamasında, ekmeğin içindeki kabartıcı madde olan glamürün bağımlılık yapabileceğini ve beyindeki morfin reseptörlerini harekete geçirdiğini söyleyerek uyardı. Canan Karatay, ekmek hakkındaki uyarısına "Ekmek, morfin gibi alışkanlık yapar. Şekere dönüşür ve şeker hastalığına yol açabilir. Yağa dönüşür ve karaciğeri yağlandırabilir. Bu nedenle, ekmek tüketmekten kaçınmak gerekir, çünkü çok zararlıdır." şeklinde devam etti.Prof. Canan Karatay, ekmeğin insan vücuduna zararlarına değinerek, ekmeğin içindeki kabartma maddesi olan gramürün bağımlılık yapıcı etkisi olduğunu belirtti. Bu katkı maddesinin kişiye kısa süreli mutluluk hissi vererek, adeta morfin gibi bağımlılık yarattığını ifade etti. Karatay, ekmeğin yanı sıra bal ve pekmezden de uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, içlerinde yüksek oranda şeker olduğunu ve kilo, tansiyon ve kalp hastalıklarına neden olabileceğini söyledi. Ekmeğin verdiği enerjinin de saman alevi gibi çabuk söndüğünü ve acıkma hissini arttırdığını ifade eden Karatay, bunun nedeninin ekmeğin içindeki lektid maddesinin beyindeki morfin reseptörlerini uyarması olduğunu belirtti.Prof. Dr. Canan Karatay, ekmeği azaltmanın birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olacağını belirtti. İşlenmiş unların kan şekeri seviyesini yükselttiğini ve karaciğerin yağlanmasına neden olarak hastalıkların temelini oluşturduğunu vurgulayan Karatay, işlenmiş unlardan ve rafine edilmiş şekerlerden uzak durulmasının sağlıklı bir beslenme için önemli olduğunu söyledi.Canan Karatay, bal ve pekmezin sıvı şeker olduğunu belirterek, ömrünün kısalmasını istemeyenlerin bunlardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Sağlıklı bir beslenme için ise köy tereyağı ve soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmesini önerdi. Ayrıca, günde 30 adet zeytin tüketmenin de ömrü uzattığına dikkat çekti.Prof. Dr. Canan Karatay, tüm satılan ekmeklerin zararlı olduğunu ve işlenmiş unların vücuda şeker olarak girdiğini belirtti. Kepek ekmeği ile normal buğday ekmeği arasında hiçbir fark olmadığını söyledi. Ayrıca, ekmek tüketiminin azaltılmasının Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabileceğine dikkat çekti.