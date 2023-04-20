Bunu tüketenler B12 patlaması yaşayacak! İğne ya da ilaç kullanmaya gerek kalmayacak







B12 EKSİKLİĞİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN







B12 vitaminin eksik olması durumunda insanlar birçok farklı belirti yaşıyor ve günlük hayatlarına sağlıkla devam ederken zorluk yaşıyor. Peki B12 eksikliğinden kurtulmak için hangi besinlerin tüketilmesi gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.B12 eksikliği olan vatandaşlar kansızlık, sinir sistemi hasarı yaşayabiliyor. B12 eksikliği ise çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma, cilt rengi solukluğu, el ve ayak uyuşması, denge bozulması, hafıza güçlüğü ve bunama gibi birçok belirtiyle ortaya çıkıyor. B12 vitamini özellikle ciğer ve kırmızı et, balık, süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta, midye, istiridye, kabuklu deniz ürünleri, beyin, böbrek gibi sakatatlar da bol miktarda bulunuyor.Özellikle sakatat tüketimi B12 vitaminin artmasını sağlıyor ancak kolesterolü olan insanların dikkatli tüketmesi gerekiyor. 100 gram sığır beyni içinde bir günlük kolesterol ihtiyacının 10 katı kolesterol bulunuyor. Bu sebeple tüketiminin dikkatli yapılması gerekiyor. 670 gram yumurta B12 vitamin ihtiyacının yüzde 25-30 oranında sağlanmasını etkiliyor ve günlük kolesterol ihtiyacının yüzde 60'ını insan vücuduna sağlıyor. Bu sebeple B12 vitaminini yükseltmek isteyen kişiler sadece yumurta tercih ederse günde dört yumurta tüketmesi gerekiyor ancak bu da pek sağlıklı olmuyor. Uskumru ve ton balığı gibi deniz ürünleri de B12 ihtiyacını karşılıyor. Bu sebeple B12 vitaminini yükseltmek için bu besinleri günlere dağıtarak düzenli şekilde ancak sınırlı şekilde tüketmek daha sağlıklı oluyor.