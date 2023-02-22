Bunu tüketenler erkenden yaşlanıyor! Yıllarca bilmeden yemişiz: Ağzınıza bile sürmeyin!







İŞLENMİŞ ET







SÜT ÜRÜNLERİ

PEYNİR PROTEİNİ

MIKRODALGADA PIŞIRILEBILIR YEMEKLER

Pek çok kişi genç bir görünümü korumak için cilt bakımından kozmetik prosedürlere kadar bir dizi yöntem kullansa da, sağlıklı ve genç bir cilt için en temel faktör iyi beslenme. Beslenme cilt sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir ve kötü beslenme tercihleri erken yaşlanmaya yol açabilir. Akneye neden olmanın yanı sıra, bazı gıdalar erken yaşlarda yüzdeki ince çizgilerin ve kırışıklıkların gelişimini hızlandırabilir. Uzman dermatolog Dr. Michele Green, çevresel faktörlerin, genetiğin ve cilt bakım rutinlerinin cilt sağlığı üzerindeki etkilerinin iyi bilinmesine rağmen, diyet ve cilt sağlığı arasındaki ilişkinin o kadar yaygın olarak anlaşılmadığını vurguluyor. Dr. Green, bazı gıdaların, özellikle de kırışıklık oluşumuna elverişli bir ortam yaratabilen işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker ve kızarmış yiyeceklerin cilt üzerinde yaygın olarak bilinenden daha zararlı bir etkiye sahip olabileceğini açıklıyor. İşte erken yaşlanma riskinizi azaltmaya yardımcı olmak için kaçınmanız gereken bazı yiyecekler:Uzman dermatolog Dr. Yoram Harth'a göre işlenmiş etler yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içeriyor ve bu da vücutta iltihaplanmaya neden olabiliyor. Örneğin, popüler bir rahat yemek olan bir tabak sosis ve patates, yaşlanmaya önemli bir katkıda bulunabilir.Başta inek sütü olmak üzere çeşitli süt ürünleri akne oluşumuna katkıda bulunabilir. İnek sütü, ciltteki yağ bezlerini büyütebilen insülin benzeri büyüme faktörü 1'i (IGF-1) artırır. Bu süreç sebum üretiminin artmasına, daha fazla akne oluşumuna ve yaşlanmanın hızlanmasına neden olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, az yağlı ve yağsız sütün, muhtemelen daha yüksek şeker içeriği nedeniyle, normal sütten daha fazla akne oluşumuna neden olduğu bulunmuştur.Peynir altı suyu proteininin de akne oluşumuna katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Peynir altı suyu proteini içeren içecekler, testosteronu taklit eden androjen üretimini artırabilir. Bu durum yağsız kas kütlesini artırabilirken, aynı zamanda yağ üretimini ve dolayısıyla fırsatçı akne bakterilerinin olasılığını artırarak çatlaklar ve akne için ideal bir ortam yaratabilir.Plastik toksinler, mikrodalgada pişirilebilen yemeklerdeki plastikler yiyeceklerle karıştığında vücuda girebilir ve potansiyel olarak cilt hasarına neden olabilir. Ayrıca, mikrodalgada pişirilebilen yemeklerin sodyum oranı genellikle yüksektir, bu da insülini etkileyebilir ve cilt üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir.Birçok kişi tarafından sevilen bir çeşni olaniltihaplanmayı teşvik ederek cilde zarar verebilecek omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir. Yüksek yağ içeriği sadece kırışıklıklara değil, aynı zamanda akne ve düzensiz cilt tonuna da neden olabilir.cazip ikramlar olsa da, kırışıklıkların ve ince çizgilerin oluşumuna katkıda bulunabilecek şeker oranı da yüksektir. Şeker ve işlenmiş karbonhidrat oranı yüksek diyetlerin, cildi sıkı, esnek ve genç tutmak için gerekli olan kolajen üretimini olumsuz etkilediği bilinmektedir. Kolajen üretimi azaldığında, cilt kırışıklıklara ve ince çizgilere karşı daha savunmasız hale gelir., yüksek sodyum içerikleri nedeniyle cilt için zararlı olabilir. Tuz ve cildi susuz bırakan diğer bileşenler kırışıklıklara ve ince çizgilere neden olabilir. Şekerden dondurmaya ve hatta bazı hazır yulaf ezmelerine kadar her şeyde bulunanın, hormonları şekerle aynı şekilde etkileyerek akne patlamalarına yol açtığı bulunmuştur. İnsülin salgılanmasını ve IGF-1 gibi hormonların üretimini uyaran şekerli süt ürünlerinin de akne oluşumuna katkıda bulunduğu bilinmektedir.gibi rafine karbonhidratlar, şekerin kolajene bağlandığı bir süreç olan glikasyonun ana nedenleri arasındadır. Bu süreç, sağlıklı kolajen molekülleri gibi bükülmeyen modifiye kolajen moleküllerine yol açar. Bunun yerine sertleşir ve kırılarak cildin temelini zayıflatır. Rafine karbonhidrat kaynağı olmadığı ve lif açısından zengin olduğu için beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edilmesi önerilir, bu da daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Şeker tüketiminden kaynaklanan kandaki yüksek glikoz, enflamasyon ve serbest radikal hasarının yanı sıra mikrovasküler hastalığa katkıda bulunabilecek küçük kan damarlarında hasarı tetikleyebilir. Araştırmalar, diyabetli kişilerin zayıf cilt esnekliği, yavaş yara iyileşmesi ve hızlandırılmış cilt yaşlanması yaşadıklarını, bunun da kırışıklıklara ve kahverengi lekelere yol açtığını göstermiştir.