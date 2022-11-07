Bunu yapan araç sahipleri yandı! Cinayet işlemiş kadar hapis cezası alabilirsiniz







Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı







Kilometreyi düşürene hapis yolu göründü

Otomobil sahiplerini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Birçok kişi bunu yapıyor ancak çıkan son karar vazgeçirecek. İkinci el araçlarda kilometre düşürülme olayıyla ilgili emsal karar çıktı. Yargıtay’dan çıkan karar, kilometre oyunu yapan herkesi pişman etti.Yargıtay’dan araç sahiplerini ilgilendiren bir karar çıktı. Bir tüketici, internet sitesi üzerinden 68 bin kilometredeki otomobil için ilan sahibiyle anlaştı. daha sonra arızalanan otomobili servise götürdüğünde ise büyük bir şokla karşılaştı. 68 bin kilometre diye aldığı aracın aslında 200 kilometre olduğunu öğrenince büyük bir oyunun içine düştüğünü anlayan tüketici, Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.Aracı satan kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Kişi, karara itiraz etti ve konu Yargıtay’a taşındı. Yargıtay, kilometresi düşürülen aracın değerinin üzerinde satılmasının nitelikli dolandırıcılık suçu olduğuna dikkat çekerek emsal bir karara imza attı. Mahkeme, sanığın hükmünün onanmasını kabul ederek 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.Uzun yıllardır araç alım satımlarında kilometre düşürme oyunu ile karşı karşıya kalınıyor. Bazı kurnaz araç sahipleri, yüksek kilometredeki araçlarını illegal yoldan belirli bir ücret karşılığında düşürüyor. Daha sonrasında da aracı düşük kilometreli olarak satışa çıkarıp, değerinin üzerinde bir fiyata satıyor. Araçların kilometresi, aracın değerini etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor. Aracın yıpranma payının hesaplanması, motor ömrü ve çıkabilecek olası sorunlar için kilometre önemli bir husus olmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 158. Maddesinde “ Nitelikli dolandırıcılık “ başlığı altında bu tür hileye başvuranlara yönelik verilen cezalar açıklanmıştır. Buna göre nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası 3 ila 10 yıl arasında hapis cezasıdır. Bu kişiler 5 bin güne kadar adli para cezası da alabilirler. Bu nedenle araç alım satımlarında kilometrenin düşürülmesi ve kişilerin mağdur edilmesinin sonu hapis cezasına kadar gidebiliyor. Neredeyse cinayet suçu ile aynı süre verilen hapis cezasını almamak için kilometre oyunu yapmamak gerekiyor. Sattığı aracın kilometresini düşüren kişiler eğer tespit edilir ve davalık olursa, mahkeme mağdur olan tarafı haklı buluyor.