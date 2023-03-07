Bunu yapan araç sahiplerinin başı ağrıyacak! Fark edilirse 3000 TL cezası var













Yüksek enflasyon nedeniyle yeniden değerleme oranı rekor kırsa da devletin gelir kaynaklarından biri olan trafik maliyetleri yükselmeye devam ediyor.Yılbaşından bu yana artırılan trafik cezalarına 1 Mart'tan itibaren yeni zamlar yapıldı. 2023 yılında trafik cezalarına toplam %112 zam yapıldı. Kuralları çiğneyen sürücüler toplam 3304 Türk Lirası ceza ödüyor. Trafikte telefonla konuşan sürücülere verilecek ceza da artırıldı ve bu kuralı ihlal eden sürücülere 951 Türk Lirası para cezası verilecek. Zamma uğrayan bir başka trafik kuralı cezası yayalara geçiş hakkı verilmesiyle ilgiliydi. Kavşakta yayalara yol vermeyen sürücülere bin 917 Türk Lirası ceza ödüyor. Gürültü kirliliğini önlemek için yüksek sesli müzik dinleme yasağı da getirildi ve rahatsız edecek kadar yüksek müzik dinleyenlere 436 Türk Lirası para cezası verilecek. Öngörülen trafik kuralları toplam 3304 Türk Lirası oldu.