Bunu yapan asgari ücretli çalışanlar dikkat! Her ay 4.004 TL maaş alabilirsiniz: Biraz önce kesinleşti







İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanıyor?







Hükümet, asgari ücreti % 54,6 oranında artırarak Aralık ayı itibariyle net 8.506 TL yaptı. Ancak birçok tüketici ürün ve hizmetinin %50'den fazla zamlanması, işçilerine ödeme yapamayan işverenlerin işten çıkarmalarına yol açtı. Bu sorunu çözmek için hükümet işsizlik ödeneklerini artırdı ve işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlar en az 4.003 TL işsizlik ödeneği alabiliyor.İşsizlik ödenekleri, sigortalının son 4 ayda ödediği primlere göre hesaplanır. 2023 yılında en az 4 ay çalışmış bir birey, gerekli koşulları sağlaması halinde asgari ücretin en az %40'ı, en fazla %80'i oranında işsizlik maaşı alabilir. En düşük işsizlik maaşı ödemesi 4.003 TL. En yüksek ödeme asgari ücretin günlük brüt kazancının %80'ine dayalı olarak 8.506 TL. Başvuru sahiplerinin 6 aya kadar ödeme alabilmeleri için işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde yardım başvurusunda bulunmaları gerekir. En önemli nokta ise; yalnızca kendi kusuru olmaksızın işten çıkarılanların işsizlik ödeneği almaya hakkı var.