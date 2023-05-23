Bunu yapan emeklilere flaş kampanya! Geri ödemesiz 7.650 TL ödemeler emeklilerin hesaplarında olacak!

ING Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşını ING'ye taşıyan müşterilere çeşitli nakit promosyonlar sunan bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında emeklilere, maaş tutarına bağlı olarak ek koşullu olarak 8.500 TL'ye kadar nakit promosyon verileceği ifade edildi. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşterilerin ise ek olarak 1.500 TL'ye kadar ek nakit promosyondan faydalanabileceği belirtildi. Toplamda 10.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanma fırsatı sunulacak. Kampanya, 13 Mart 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerli olacak ve 3 yıl boyunca emekli maaşını ING Bankası'ndan alma taahhüdü veren müşteriler kampanyadan yararlanabilecek. Nakit promosyon başvuruları ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri üzerinden yapılabilecek.
Kampanya detaylarına göre, nakit promosyon ödemesi 3 yıl boyunca peşin olarak yapılacak ve taahhüt süresinin başlangıcı, promosyonun hesaba yatırıldığı tarih olacak. Taahhüt süresi içinde gelir veya aylığın artması durumunda ilave promosyon ödemesi yapılmayacak. Ayrıca, 3 yıllık taahhüde aykırılık durumunda ödenen promosyon bedelinin kalan süreye göre geri alınabileceği belirtildi. Kampanya şartlarına göre, aynı anda birden fazla ek promosyon kampanyasından yararlanılamayacak ve ING Bankası, belirtilen hizmetleri sonlandırma veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Bu kampanya kapsamında, 1 Mart 2020 tarihinden sonra diğer ek promosyonlardan yararlanan müşterilerin, koşulsuz nakit promosyon alması durumunda mevcut kampanya veya taleplerinin iptal edilerek kısmi iade alınacağı ve 8.500 TL'ye kadar nakit promosyondan yararlanabileceği ifade edildi. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar da diğer SGK emeklileri gibi emekli maaş promosyonundan faydalanabilecekler.