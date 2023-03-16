Bunu yapan ev sahipleri şimdi yandı! Kurala uymayan hayatının en büyük cezasını alacak: Kiralar artık böyle belirlenecek







FAHİŞ ARTIŞLARA EN AĞIR CEZA UYGULAMASI







6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 2 büyük deprem sonrasında emlak piyasasında hareketlilik yaşanırken bu durumlar sonrasında fiyatlar yakın takibe alındı. Rekabet Kurumu tarafından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmalarının ve komisyoncuların tespiti üzerine ön araştırma başlatıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği bilgisi verildi.Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 11 il yakından etkilenirken yaşanan göçler üzerine satış ve kiralama fiyatlarında büyük risk oluşturuldu. Depremden ötürü farklı şehirlerde ev arayışına girenler tarafından yorumlar gelmeye başladı. Rekabet Kurumu, tüm teknik altyapısı ve personel kaynağıyla beraber engellemelere karşılık olarak yapılan incelemeler gayrimenkul piyasası üzerinde derinleşmeler devam edileceği bilgisi verildi. Fiyat oluşumlarına yol açılmasıyla tespit yapılırken sorumlular hakkında en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.