YAŞAM
16 Mart 2023 - 20:15

Bunu yapan ev sahipleri şimdi yandı! Kurala uymayan hayatının en büyük cezasını alacak: Kiralar artık böyle belirlenecek

Ev fiyatlarında ki fahiş artışlar üzerine hükümet devreye girdi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirlenerek rekabet ihlal edilerek ön araştırmalar başladı. Rekabet Kurumu kiralar için harekete geçti.

YAŞAM
16 Mart 2023 - 20:15
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Bunu yapan ev sahipleri şimdi yandı! Kurala uymayan hayatının en büyük cezasını alacak: Kiralar artık böyle belirlenecek
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6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 2 büyük deprem sonrasında emlak piyasasında hareketlilik yaşanırken bu durumlar sonrasında fiyatlar yakın takibe alındı. Rekabet Kurumu tarafından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların, gayrimenkul danışmalarının ve komisyoncuların tespiti üzerine ön araştırma başlatıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda incelemelerin kapsamının genişletilerek diğer illerin de kapsama dahil edilebileceği bilgisi verildi.

Rekabet kurumu

FAHİŞ ARTIŞLARA EN AĞIR CEZA UYGULAMASI



Rekabet Kurumu yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremde 11 il yakından etkilenirken yaşanan göçler üzerine satış ve kiralama fiyatlarında büyük risk oluşturuldu. Depremden ötürü farklı şehirlerde ev arayışına girenler tarafından yorumlar gelmeye başladı.

Rekabet Kurumu, tüm teknik altyapısı ve personel kaynağıyla beraber engellemelere karşılık olarak yapılan incelemeler gayrimenkul piyasası üzerinde derinleşmeler devam edileceği bilgisi verildi. Fiyat oluşumlarına yol açılmasıyla tespit yapılırken sorumlular hakkında en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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