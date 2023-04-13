Bunu yapan ev sahipleri yandı! 24 yıl hapis cezası alabilirler: Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor







OLAYIN DETAYLARI











Bakırköy'de bir kiracının ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlık sonucu maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak ev sahibi hakkında 24 yıl hapis cezası talep ediliyor. İşte olayın detayları... Bakırköy'de bir kiracının evine zorla girerek elektrik ve su sayacını söktüğü, kiracısını ve arkadaşını tehdit edip hakaret ettiği ve darbettiği iddia edilen bir kişi hakkında 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, olay günü olan 2 Temmuz 2022'de müşteki Guldzhakhan Krıtchkaıa'nın evinde cam kırıkları, eğik kapı ve kırık eşyalar olduğu belirtiliyor. Sanığın, kiracısına yönelik şiddet ve tehditlerine ilişkin detaylar da iddianamede yer alıyor.Bir müşteki, ev sahibi olarak bilinen sanık Mehmet Cengiz Bilik'ten kiraladığı dairede yaşarken, sanığın 2022'de kira artışı talebine karşı çıktı. Bunun üzerine sanık, müştekiyi çıkarmak için şiddet uygulamak suretiyle çeşitli yollar denedi. Bir gün, sanık ve bir tesisatçı, müştekinin evindeyken, konutu tahliye etmesi için baskı yaptılar. Sanık, müştekiyi darbetti, çatal ile tehdit etti ve camdan ürünleri fırlattı. Olayda müştekiler yaralandı ve sanık, çeşitli suçlamalarla suçlandı. İddianamede, sanığın suçları reddettiği, müştekinin evine izinsiz girdiği ve konut dokunulmazlığı suçunu işlediği belirtildi. Sanık, "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 sene 3 aydan 24 seneye kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.