EV FİYATLARINDAKİ ARTIŞA BÜYÜK CEZALAR GELİYOR







Bunu yapan ev sahipleri yandı! Her an evinizden ve paranızdan olabilirsiniz. Depremi fırsat bilen fırsatçılar yandı. Kahramanmaraş depremi nedeniyle depremzedelerin zor durumundan faydalanmak isteyen bazı emlakçılar ve ev sahiplerine rekor cezalar geliyor. İşte depremzedelere fahiş fiyat uygulayan kişilere verilen cezaların miktarları ve diğer detaylar...Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından çevre illere göç eden depremzede vatandaşlara fahiş fiyatlar ile ev satan, kiralayan kişilere ceza kesilecek. Bu çevre illerden biri olan Konya'ya gelen bazı depremzedeler kalacak yer bulmak için ev arayışına girdiklerinde inanılmaz fiyatlarla karşılaştı. Hem alım hem de kira geliri için oldukça yüksek fiyatlar talep eden ev sahipleri, emlakçılar cezalandırılacak. İşte diğer ayrıntılar...Konya'daki ev fiyatlarının yüzde 30 ve 40 arasında değişen fiyat zamlarına gitti. Ev sahiplerinin, emlakçıların yaptığı bu zamlar ile ilgili Konya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tutanaklar düzenleniyor. Ayrıca çocuk bezi, kıyafet, battaniye, ısınma malzemesi, yiyecek ve içecek vs. ürünleri için de gelen şikayetler ile alakalı Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tutanaklar ile birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği belirtildi. Kurullarca ve Ticaret Bakanlığınca bu kişilerin, emlakçıların, ürün, teçhizat, araç, gereç eşya satan işletmelerin bu ihlalleri yapmaları ve fırsatçılık yaptıklarının tespit edilmesi halinde 100 bin TL idari para ceza yaptırımı uygulanacak.