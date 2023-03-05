YAŞAM
05 Mart 2023 - 14:45

Bunu yapan ev sahipleri yandı! O tarihten sonra değişiklik yapanlar dikkat!

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası evleri yıkılan vatandaşlar ne yapacağını bilemezken birde fırsatçılarla uğraşmaya çalışıyor. Hükümet tarafından konuyla alakalı incelemeler ve denetlemeler yapılmaya başlandı. Hükümet yetkililerinin açıkladığı bilgiler haberimizde.

YAŞAM
05 Mart 2023 - 14:45
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Bunu yapan ev sahipleri yandı! O tarihten sonra değişiklik yapanlar dikkat!
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Ülkemizde 6 Şubat günü yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük felaket sonrası binlerce ev yıkıldı. Depremzede vatandaşlar nereye gideceğini şaşırdı. Artık kalacak yeri olmayanlar imkanı varsa başka şehirlere göç etmeye başladı. Fakat bu çaresizlik halinde bile durumu kullanmak isteyen fırsatçılar için Ankara Emniyet Müdürlüğü bir çalışma başlattı. Denetimler yapılıyor ve kişiler tespit ediliyor. Ayrıntılar yazının devamında.

deprem fırsatçılarına ceza

DEPREM FIRSATÇILARINA EMNİYETTEN TEDBİR



Depremzede vatandaşların mecbur kalarak başka illere göç etmesini fırsat bilerek, ev kira ve satış fiyatlarını arttıranlara emniyetten işlem yapılacağı duyuruldu. Göç edilen illerde kiraların uygun fiyatlardan bir anda 20 Bin civarına kadar çıkması olay oldu. Durumu haber kanallarından, sosyal medya kanallarından duyuran mağdur vatandaşlar için tedbir alınması gerektiği kararına varıldı. Bu duruma karşılık Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelere başladı.

deprem fırsatçılarına ceza

Şube tarafından alınan bir kararla, konuyla alakalı ilgilenmesi için özel bir ekip kuruldu. Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordine olarak vatandaşlardan şikayetçi adıyla ifade alınmaya başlandı. Aynı zamanda emlak satış ve kiralama işleri yapan internet siteleri ile de iletişime geçen ekipler araştırmaları yürütüyor. İncelemeler deprem öncesi ve deprem sonrası olarak karşılaştırılarak yapılıyor.

Konuyla alakalı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile iletişimde olan ekipler emlak sitelerinde ve Ankara Emlakçılar Meslek Odası ve ATO ile beraber çalışma yürüterek deprem öncesi açıklanan kira ve satış fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yapanlar tespit edilecek.

deprem fırsatçılarına ceza

TESPİT SONRASI CEZAİ İŞLEM

Konu derin bir şekilde incelenirken ekipler TÜİK ile de görüştü. Aynı zamanda uzmanlar tarafından da destekler alındı. Bu incelemeler sonrası tespit edilen kişilere şüpheli sıfatı ile işlem yapılacağı açıklandı. Fiyatları etiketleme suçundan soruşturma yapılacağı ve dava açabilme imkanının olacağı açıklandı. Avukat Beyza Nur Çatal açıklamasında, bu cezanın 1 -3 yıllar arasında hapis şeklinde uygulanabileceğini söyledi.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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