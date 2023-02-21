Bunu yapan ev sahipleri yandı! Tam 2 yıllık dev ceza: Kiracılar hemen o hattı arayabilir!







FAHİŞ KİRA VE TAŞIMA ÜCRETLERİ MERCEK ALTINDA. ZAM YAPANA, KİRACISINI ÇIKARANA 2 YIL CEZA! 175 HATTINA ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ







NAKLİYE ÜCRETLERİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Türkiye'de meydana gelen deprem sonrasında, yüz binlerce depremzedelerin yeni bir hayat kurmaya çalışırken, fırsatçılar tarafından sömürülmeleri, hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Özellikle fahiş kira ve taşıma ücretleri, depremzedelerin şikayetlerine neden oluyor. Bu durum üzerine, Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, fahiş fiyatla ev kiralayanların evlerinin 2 yıl boyunca mühürlenmesi kararı aldı. Ayrıca, taşımacılık ücretleri için de standart bir tarife belirlendi. Bu adımlar, depremzedelerin mağdur edilmesinin önüne geçmek ve onların hayatlarını biraz da olsa kolaylaştırmak amacıyla atıldı.Şanlıurfa'da meydana gelen depremde evleri yıkılan veya hasar gören aileler, sağlam evlere taşınmak zorunda kaldı. Ancak ev bulmakta zorluk çeken vatandaşlar, fahiş kira artışları nedeniyle zor durumda kalmıştır. Bazı ev sahipleri ve emlakçılar, 5 ila 13 bin lira arasında kira ücreti ve 6 aya kadar depozito talep ederek, depremzedeleri mağdur etmiştir. Bu durum üzerine, Şanlıurfa Valiliği harekete geçerek, mağdur olan vatandaşların 175 telefon hattını arayarak, kira artışı yapan veya evinden kiracıyı çıkaran ev sahiplerine cezai işlem uygulayacaklarını ve evlerinin 2 yıl boyunca mühürleneceğini açıkladı. Bu karar, depremzedelerin korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Şanlıurfa Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesindeki ekiplerin kent genelinde yapılan ihbarlar üzerine, emlak ofislerinde kira artışları konusunda denetimler gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan incelemeler sonucunda, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yapıldığı ve 7 emlak ofisinin fahiş kira artışında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Bu nedenle, söz konusu emlak ofislerine idari para cezası uygulandığı açıklandı. Ayrıca, evlerini fahiş fiyatlarla kiraya veren ev sahiplerinin evleri de 2 yıl boyunca mühürleneceği belirtildi. Şanlıurfa Valiliği'nin aldığı bu kararlar, depremzedelerin korunması ve sömürülmesinin önlenmesi amacıyla atılmış önemli adımlardan biridir.Şanlıurfa'da, deprem sonrası nakliye ve taşıma ücretlerine fahiş fiyat isteyen firmalara yönelik bir sınırlama getirildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, belirlenen sınırları aşan firmalara işlem uygulanacağını ve ekiplerin denetimlerini gerçekleştireceğini açıkladı. İlçe içinde ev taşıma ücretinin maksimum 6 bin TL, ilçeler arasında maksimum 8 bin TL ve ev taşıma asansör bedelinin ise bin TL olarak sınırlandırıldığı belirtildi. Bu düzenleme dışına çıkan firmalara gerekli işlemlerin uygulanacağı kaydedildi. Vali Ayhan ayrıca, Harran'da bulunan konteyner kentte incelemelerde bulunduğunu ve eksikliklerin tamamlanması için çalışmalara başlandığını ifade etti. Bu adımlar, depremzedelerin mağdur edilmesinin önüne geçmek ve onların haklarının korunmasını sağlamak amacıyladır.